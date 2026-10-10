Cầu Bờ Bao (Cầu Từ Tâm 185) - Nhịp cầu từ những tấm lòng

Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026), kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026) và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai xã Thạnh Phú và Thạnh Quới tổ chức lễ khánh thành Cầu Bờ Bao (Cầu Từ Tâm 185) với sự tham dự của đại diện cấp ủy, chính quyền, các nhà tài trợ, thành viên nhóm thiện nguyện cùng người dân địa phương.

Cầu Bờ Bao có chiều dài 38 m, rộng 3,5 m, tải trọng 3,5 tấn, nối Ấp 2, xã Thạnh Phú với Ấp Bờ Bao, xã Thạnh Quới. Tổng kinh phí xây dựng là 566 triệu đồng; trong đó, bà Lê Thị Hương (phường Biên Hoà, thành phố Đồng Nai) tài trợ chính 286 triệu đồng, các nhà hảo tâm và nhân dân trong, ngoài hai xã đóng góp 280 triệu đồng. Bên cạnh kinh phí, bà con còn góp 380 ngày công lao động để hỗ trợ thi công.

Phía sau những con số ấy là nhiều việc làm đáng trân trọng. Có gia đình thường xuyên nấu cơm phục vụ đội thi công; có người trực tiếp góp sức xây dựng cầu. Theo chia sẻ tại buổi lễ, một em học sinh đã đập heo đất, dành hơn một triệu đồng tiền tiết kiệm để đóng góp cho công trình.

Khoản tiền ấy có thể nhỏ so với tổng kinh phí xây dựng, nhưng mang ý nghĩa lớn về sự sẻ chia. Cùng với những bữa cơm và ngày công của bà con, sự đóng góp của em cho thấy cây cầu đã trở thành mối quan tâm chung của cộng đồng. Mỗi người, bằng khả năng của mình, đều góp một phần để việc đi lại giữa đôi bờ bớt khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Tuấn Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Phú, ghi nhận và cảm ơn sự đồng hành của Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm, các nhà tài trợ, đơn vị thi công cùng người dân hai xã.

Ông cho biết, Thạnh Phú và Thạnh Quới có hệ thống kênh rạch dày đặc, sinh kế của bà con chủ yếu gắn với cây lúa, trong khi nguồn lực đầu tư hạ tầng còn hạn chế. Vì vậy, việc hoàn thành cầu Bờ Bao có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống và hoạt động sản xuất của người dân.

Thay cho cây cầu sắt tạm, công trình mới góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Người dân có thêm điều kiện đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn hơn; việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng được tạo thuận lợi, góp phần giảm thời gian và chi phí.

Đây là cây cầu thứ ba được Nhóm Thiện nguyện Từ Tâm hỗ trợ trên địa bàn xã Thạnh Phú trong năm 2026. Sự đồng hành của Quỹ Từ thiện Nguyễn Gia Thảo, bà Lê Thị Hương cùng các nhà tài trợ tiếp tục mang đến nguồn lực để địa phương từng bước cải thiện hạ tầng, đáp ứng nhu cầu của bà con.

Ngày khánh thành cầu cũng là thời điểm người dân hai xã đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai. Theo báo cáo của đại diện địa phương, trận giông lốc tối 29/9 đã khiến tổng cộng 156 căn nhà trên địa bàn Thạnh Phú và Thạnh Quới bị tốc mái hoặc sập. Giữa những khó khăn ấy, cây cầu hoàn thành và sự quan tâm của các nhà hảo tâm góp thêm nguồn động viên để bà con ổn định cuộc sống.

Dịp này, UBND xã Thạnh Phú tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng cầu. Các nhà hảo tâm trao 50 phần quà cho học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần gồm 500.000 đồng tiền mặt và dầu gió Thái Lan.

Đại diện địa phương cho biết sẽ tiếp tục nạo vét kênh, sửa chữa đường để việc lưu thông giữa hai xã thuận tiện hơn; đồng thời đề nghị bà con cùng giữ gìn, kịp thời phát hiện hư hỏng và phối hợp duy tu công trình.

Lễ khánh thành khép lại, cầu Bờ Bao bắt đầu phục vụ những chuyến đi thường ngày của người dân. Trên nhịp cầu ấy có sự đóng góp của nhà tài trợ, công sức của người thợ, những bữa cơm của bà con và cả khoản tiết kiệm của một em nhỏ. Những tấm lòng đã cùng làm nên cây cầu, để con đường đến trường, ra đồng và qua lại thăm nhau của người dân đôi bờ thêm thuận tiện.