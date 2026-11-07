Cậu bé xứ biển và những bước chân trên cát

Mai Xuân Bản và huấn luyện viên của mình

“Trẻ con người Chăm quê em hầu hết đều chạy chân trần, chạy rất nhanh từ khi còn bé. Em cũng như bạn bè, đều đá bóng, đá cầu, chạy chân đất trước khi tham gia các câu lạc bộ trong trường học, làm quen với đôi giày thể thao”, vận động viên điền kinh Mai Xuân Bản kể. Quê ở xứ biển Liên Hương, đôi chân trần của người bạn trẻ này đã quen với cái nóng ấm áp từ những hạt cát được sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Vừa tròn 18 tuổi, cậu học sinh rời ghế nhà trường để đến với môi trường luyện tập và thi đấu chuyên nghiệp.

Mai Xuân Bản không gắn bó với đường chạy từ bé, cũng không tham gia tập luyện bài bản. Vốn thích đá bóng, Bản mê mải theo trái bóng tròn cùng bạn bè như một môn thể thao rèn luyện sức khỏe, thi đấu nghiệp dư trong các giải của nhà trường, của địa phương. Mãi tới năm lớp 10, theo học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bắc Bình, Bản mới tham gia tập luyện chạy để hưởng ứng phong trào điền kinh của địa phương. Không ngờ, ngay từ bước chân đầu tiên, bước chân của cậu bé xứ cát đã bắt nhịp và dường như, chúng sinh ra để chạy. Những giải thưởng, huy chương từ đường chạy học sinh đã khuyến khích cậu học sinh đam mê tập luyện. Sau đó, Mai Xuân Bản được chọn vào đội tuyển trẻ tỉnh tham dự giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia và giành huy chương Đồng cự ly 800 m.

Mai Xuân Bản đoạt HCV giải Điền kinh trẻ quốc gia

Năm 2024, sau 1 năm tập luyện, Mai Xuân Bản giành huy chương Vàng (HCV) đầu tiên ở cự ly 800 m sở trường tại giải Điền kinh học sinh toàn quốc. Sau đó, tiếp tục giành thêm 2 HCV tại giải Vô địch Điền kinh các nhóm tuổi quốc gia và giải quốc gia. Những năm tiếp sau, Bản mang về thêm HCV cho tỉnh tại giải Vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23, cũng ở cự ly 800 m. “Thể lực của Mai Xuân Bản rất tốt, bền bỉ, dẻo dai. Khả năng bứt tốc cũng rất tốt, đạt tốc độ cao trong thời gian ngắn. Dù đến với chạy không sớm nhưng tố chất của Bản có thể nói là vô cùng phù hợp với chạy cự ly ngắn, nhất là cự ly sở trường 800 m. Hiện Mai Xuân Bản đang là vận động viên của Đội tuyển Điền kinh tỉnh, cũng là nhân tố trẻ để chúng tôi bồi dưỡng”, huấn luyện viên Hoàng Phong - Bộ môn Điền kinh - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Lâm Đồng cho biết.

Cũng theo ông Phong, Bản cũng là vận động viên bảo đảm giáo án tập luyện hằng ngày rất kỷ luật, chăm chỉ. Vận động viên thành công không chỉ nhờ tố chất mà đó còn là những buổi tập bền bỉ, kiên trì mỗi ngày. Dù đang tập trung tại đội tuyển, rèn luyện hằng ngày theo giáo án của huấn luyện viên giao nhưng mỗi khi về với gia đình, Mai Xuân Bản lại chạy chân trần trên bãi biển để tập thể lực và thấy sức sống từ bãi cát nóng của biển quê hương.

Hiện tại, Mai Xuân Bản và đồng đội đang ráo riết tập luyện những ngày cuối để chuẩn bị cho giải Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026. Giải sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 và các chân chạy Lâm Đồng đang hết sức háo hức được thử sức mình. Đôi chân trần trên cát của Mai Xuân Bản đang sẵn sàng bước vào thử thách mới trên đường chạy.