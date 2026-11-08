Cậu bé Việt lên báo Mỹ nhờ 'săn Tây' học tiếng Anh

Ngọc Hiếu chụp ảnh lưu niệm cùng du khách nước ngoài tại hồ Gươm vào tháng 6.

Sáng 7/11, Hà Ngọc Hiếu (6 tuổi) đứng bên hồ Gươm, ngước nhìn một nhóm du khách nước ngoài đang tản bộ. Cậu bé tiến lại gần, nở nụ cười rồi cất lời chào bằng tiếng Anh: "Hello, I’m Hieu. I’m from Vietnam".

Sau vài câu làm quen, Hiếu bắt đầu kể về Hà Nội, Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và những món ăn Việt Nam. Cách đó không xa, mẹ em, chị Hoàng Ngọc Ánh (34 tuổi, sống tại xã An Khánh), quay video và lặng lẽ quan sát. Chị không nói thay con, chỉ đứng bên cạnh để hỗ trợ khi cần.

"Tôi không biết tiếng Anh nên không thể trực tiếp hướng dẫn. Hai mẹ con cùng nhau học hỏi, mong con có thể bước ra ngoài khám phá thế giới", chị Ánh nói với Tri Thức - Znews.

Học phí 0 đồng, "giáo viên" từ 5 châu

Chị Ánh từng học khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Chị coi tiếng Anh quan trọng nên muốn con tiếp xúc với ngôn ngữ này từ sớm. Gia đình từng tìm giáo viên gần nhà cho Hiếu theo học, nhưng sau vài buổi, cô giáo đề nghị em tạm nghỉ do lớp đã đông. Chị quyết định cho con tự học tại nhà, chủ động tìm tài liệu và đồng hành cùng con trong quá trình làm quen với tiếng Anh.

Chị Ánh chọn các chương trình hoạt hình bằng tiếng Anh như Disney Jr. và một số kênh chính thống khác để Hiếu nghe, xem vào lúc rảnh. Ngoài thời gian tự luyện, em còn nghe tiếng Anh thụ động qua loa mỗi ngày.

"Tôi không đặt nặng thời lượng học tập cho con, chỉ duy trì đều đặn để ngôn ngữ dần trở nên quen thuộc trong sinh hoạt", chị nói.

Sau 2 tháng, Hiếu chủ động nói tiếng Anh nhiều hơn, đôi khi muốn trò chuyện với người thân bằng ngôn ngữ này. Chị Ánh hiểu con cần cơ hội thực hành, nhưng bản thân lại khó đáp lời vì không tự tin giao tiếp. Một lần chị hỏi Hiếu có ngại nói chuyện với người nước ngoài không, cậu bé liền đáp: "Con không sợ". Từ đó, chị đưa con đến hồ Gươm vào các buổi cuối tuần để con có cơ hội thực hành.

Chị Ánh thường dẫn con đến hồ Gươm luyện tiếng Anh mỗi cuối tuần.

Ban đầu, chị Ánh dùng ứng dụng dịch thuật để hỗ trợ và giải thích với du khách rằng Hiếu đang luyện tiếng Anh, mong họ dành chút thời gian trò chuyện với em. Khi trò chuyện, cậu bé tập giới thiệu những chủ đề gần gũi nhất về Hà Nội.

Trước khi Hiếu bắt chuyện với du khách, chị Ánh cũng quan sát xem họ có sẵn lòng dừng lại không. Nếu nhận thấy người đối diện muốn nghỉ ngơi hoặc không thoải mái, chị nhắc con không làm phiền. Chị cũng hướng dẫn Hiếu chọn câu hỏi phù hợp, bởi điều khiến trẻ tò mò chưa chắc đã là điều người mới gặp muốn chia sẻ.

Với chị Ánh, những tình huống ấy cũng là một phần trong quá trình con học giao tiếp. Hiếu tập lắng nghe, để ý phản ứng của người đối diện và điều chỉnh cách trò chuyện. Mẹ đứng gần hỗ trợ khi cần, nhưng để con tự bắt đầu và duy trì cuộc hội thoại trong khả năng của mình.

Từ tháng 6, gia đình duy trì những chuyến đi vào cuối tuần. Có hôm trời nắng, có hôm mưa, hai mẹ con vẫn giữ lịch. Khi có thời gian, bố Hiếu là anh Hà Ngọc Nghĩa cũng đưa cả nhà đi cùng.

"Mỗi cuộc gặp đem đến cho cậu bé một giọng nói, cách diễn đạt và cơ hội thử dùng những gì đã học. 'Giáo viên' là những du khách đến từ nhiều nơi trên thế giới như Nga, Israel, Thụy Sĩ, Canada...", anh Ngọc Nghĩa nói.

Mỗi lần gặp một vị khách đến từ quốc gia mới, vợ chồng chị Ánh lại cùng Hiếu tìm hiểu thêm về nơi đó sau khi về nhà. Những điều vừa biết trở thành chủ đề để em tiếp tục trò chuyện nếu có dịp gặp lại vị khách ở quốc gia đó, giúp cuộc gặp sau bớt ngượng ngùng và gần gũi hơn.

"Lớp học" bên Hồ Gươm lên báo Mỹ

Chị Ánh lập kênh YouTube ngày 14/6 để lưu lại hành trình tự học tiếng Anh và luyện giao tiếp của con. Chị cho biết mục đích ban đầu chỉ là ghi lại những kỷ niệm cho Hiếu. Đến nay, kênh có khoảng 5.000 lượt đăng ký. Những video ghi lại các buổi trò chuyện bên hồ Gươm giúp gia đình nhìn lại từng dấu mốc trong quá trình con mạnh dạn giao tiếp.

Hiếu gần đây trở thành nhân vật trong một bài viết của The Wall Street Journal, sau khi được phóng viên tờ báo Mỹ gặp và phỏng vấn tại hồ Gươm.

Hiếu tự học tiếng Anh tại nhà qua các chương trình thiếu nhi trên YouTube.

Khi phóng viên hỏi chị Ánh có biết con nói tiếng Anh giỏi đến đâu, chị cho biết mình không đủ khả năng đánh giá. Chị chỉ nhận thấy Hiếu ngày càng tự tin hơn khi trò chuyện và chủ động tìm hiểu những điều em quan tâm.

"Tôi chưa từng học bài bản tiếng Anh, hiện tại cũng không mạnh dạn giao tiếp với người nước ngoài bằng con nên cũng không đủ khả năng đánh giá", chị Anh nói.

Hiếu còn dành nhiều thời gian tìm hiểu về vũ trụ, các hành tinh và thiên hà. Theo mẹ, một khi đã thích chủ đề nào, em thường muốn tìm hiểu sâu hơn. Tiếng Anh giúp Hiếu tiếp cận thêm những nội dung về sở thích ấy.

Khi được phóng viên hỏi về công việc mơ ước, Hiếu nói: "Con muốn trở thành cảnh sát để bắt tội phạm".

Hiện tại, chị Ánh cho biết gia đình chưa có kế hoạch cho Hiếu đi du học. Trước mắt, chị muốn con được lớn lên tự nhiên, thoải mái theo đuổi sở thích và lựa chọn con đường phù hợp với mình khi đến lúc.

Hà Vi