Cậu bé 'thần đồng' 5 tuổi học xong tiểu học, 12 tuổi đỗ Đại học hiện ra sao?

Theo Sina, từng được xem là “thần đồng” khi 12 tuổi đã vào đại học, Cung Minh giờ đây nhìn lại con đường học vượt của mình bằng một góc nhìn khá khác biệt. Anh cho rằng việc “chạy trước” không mang lại nhiều lợi thế như mọi người tưởng, thậm chí còn để lại những khoảng trống kiến thức mà anh phải mất nhiều năm để bù đắp.

Cung Minh từng nổi tiếng tại Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Năm 2 tuổi, anh được cho là đã nhận biết hơn 3.000 chữ; 3 tuổi có thể đọc thuộc hơn 500 chữ số của số Pi. Đến 5 tuổi, anh tự học xong chương trình tiểu học, 6 tuổi học THCS, 9 tuổi lên THPT và năm 12 tuổi thi đỗ vào lớp thiếu niên của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc (USTC) với 639 điểm.

Cung Minh học tiếng Anh trong căn phòng trọ thời nhỏ. Nguồn ảnh: Chương trình “Dân số”

Phía sau hành trình đặc biệt này là người ông ngoại đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu. Trong thời điểm Trung Quốc xuất hiện làn sóng quan tâm đến các “thần đồng”, ông tìm hiểu nhiều mô hình giáo dục dành cho trẻ tài năng và mong Cung Minh có thể sớm vào đại học.

Khi còn nhỏ, Cung Minh cùng ông ngoại đi qua nhiều nơi để tìm trường phù hợp. Việc liên tục chuyển trường khiến anh không có một môi trường học tập ổn định, cũng khó hình thành những tình bạn lâu dài như những đứa trẻ cùng tuổi.

Cung Minh thừa nhận bản thân khi ấy khá ngoan và luôn nghe lời người lớn. Tuy nhiên, khi trưởng thành, anh nhận ra việc học quá nhanh cũng có những mặt trái. Chương trình giữa các địa phương không hoàn toàn giống nhau, trong khi anh liên tục thay đổi môi trường nên có những phần kiến thức không được học một cách hệ thống.

Đến giai đoạn nghiên cứu tiến sĩ, những khoảng trống này bắt đầu bộc lộ rõ. Cung Minh phải dành thêm nhiều thời gian để học lại những kiến thức nền tảng mà các bạn đồng trang lứa đã được tích lũy từ trước.

Vì thế, anh không cho rằng việc học vượt từng giúp mình có lợi thế đặc biệt. Ngược lại, “chạy trước” đôi khi giống như vay một khoản nợ và phải trả dần ở những giai đoạn sau.

Hiện nay, Cung Minh đang giảng dạy tại một trường đại học. Ảnh: Sina

Cung Minh cũng nhìn nhận rằng điều đáng tiếc nhất trong tuổi thơ của mình không chỉ là kiến thức chưa đủ vững, mà còn là thiếu trải nghiệm cùng bạn bè. Trong khi những đứa trẻ khác có thể cùng nhau vui chơi, xây dựng tình bạn qua nhiều năm, anh liên tục phải chuyển đến những môi trường mới.

Sau khi hoàn thành quá trình học tập và nghiên cứu, Cung Minh trở thành giảng viên Toán học. Năm 24 tuổi, anh bắt đầu giảng dạy tại Đại học Tế Nam. Do còn khá trẻ, khoảng cách tuổi tác giữa anh và sinh viên không quá lớn. Anh thậm chí có thể trò chuyện với sinh viên như một người bạn lớn tuổi hơn.

Càng trưởng thành, Cung Minh càng bớt quan tâm đến danh xưng “thần đồng”. Anh cho rằng khi còn nhỏ, con người dễ đặt ra những mục tiêu rất lớn như trở thành nhà khoa học hay nhà toán học xuất chúng. Nhưng sau khi bước vào nghiên cứu thực tế, mỗi người sẽ dần hiểu rõ năng lực của mình.

Với Toán học, anh vẫn tin rằng đây là lĩnh vực đáng theo đuổi ngay cả khi một người không tạo ra phát minh hay đột phá lớn. Việc học một môn học sâu sắc không nhất thiết phải dẫn đến một thành tựu phi thường mới có ý nghĩa.

Nhìn lại, Cung Minh cho rằng học vượt không phải lúc nào cũng xấu, nhưng điều đó phải thực sự phù hợp với đứa trẻ. Cha mẹ không nên biến việc con trở thành “thần đồng” thành một mục tiêu được lên kế hoạch từ quá sớm.

Nếu được lựa chọn lại, anh cho biết mình vẫn sẽ trân trọng con đường đã đi qua. Tuy nhiên, anh muốn bản thân khi ấy học tập bình thường hơn, có nền tảng vững chắc hơn và có nhiều thời gian sống cùng những người bạn đồng trang lứa.

Sau tất cả, Cung Minh đã học được cách chấp nhận mình chỉ là một người bình thường. Và nếu sau này có con, anh cũng không đặt kỳ vọng rằng đứa trẻ phải trở thành thiên tài. Theo anh, nếu bản thân có thể chấp nhận mình không sở hữu tài năng đặc biệt, thì cũng nên dành cho con mình sự chấp nhận tương tự.