Cậu bé mắc vào dây phơi đồ rồi rơi khỏi ban công, hành động của người hàng xóm gây bất ngờ

Một cậu bé ở thành phố Giza, Ai Cập, đã trải qua khoảnh khắc nguy hiểm khi bị mắc vào dây phơi quần áo bên dưới ban công rồi rơi xuống. May mắn, một người hàng xóm nghe thấy tiếng kêu cứu và kịp thời lao tới, cứu em chỉ trong tích tắc.

Sự việc xảy ra ngày 29/9 tại thành phố Giza, Ai Cập. Theo đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cậu bé bất ngờ rơi khỏi ban công tầng hai sau khi bị vướng vào dây phơi quần áo.

Trong lúc tình huống trở nên nguy cấp, Ahmed Ragab, một chủ cửa hàng ở gần đó, nghe thấy tiếng la hét của đứa trẻ. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, người đàn ông lập tức chạy tới vị trí bên dưới ban công. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Ahmed dang tay đỡ lấy cậu bé. Chỉ trong vài giây, anh đã kịp đưa em vào vòng tay mình trước khi cơ thể đứa trẻ rơi xuống đất.

Khoảnh khắc giải cứu diễn ra quá nhanh nhưng đủ khiến những người chứng kiến thót tim. Sau khi đưa được cậu bé đến nơi an toàn, Ahmed vẫn tỏ rõ vẻ bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra.

Chia sẻ với một đài phát thanh địa phương, Ahmed cho biết anh gần như không có thời gian để cân nhắc nguy hiểm mà mình có thể đối mặt. "Tôi không có thời gian để suy nghĩ hay tính toán rủi ro", người đàn ông nói. Điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí anh lúc đó là phải tìm cách cứu đứa trẻ trước khi em rơi xuống đất.

Sự nhanh trí và phản ứng kịp thời của Ahmed đã giúp ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra. Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi dành cho người đàn ông vì hành động dũng cảm trong thời khắc quyết định.

Sau vụ việc, Ahmed cũng lên tiếng nhắc nhở các bậc phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng khi để trẻ nhỏ ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn. Ban công, cửa sổ hoặc những vị trí cao trong nhà có thể trở thành mối nguy hiểm nếu trẻ không được người lớn giám sát.

Những vụ tai nạn liên quan đến trẻ em rơi từ ban công hoặc cửa sổ từng xảy ra ở nhiều quốc gia, để lại hậu quả nghiêm trọng. Chỉ một vài giây bất cẩn cũng có thể khiến một tình huống tưởng như bình thường trở thành tai nạn đáng tiếc.

Trong trường hợp tại Giza, sự xuất hiện đúng lúc của Ahmed đã tạo nên khác biệt giữa một tai nạn suýt xảy ra và một thảm kịch. Hành động của người hàng xóm cho thấy đôi khi chỉ vài giây phản ứng nhanh cũng có thể quyết định sự an toàn của một con người.

Đoạn video về vụ giải cứu vì thế không chỉ gây chú ý bởi khoảnh khắc nguy hiểm mà còn nhắc nhở các gia đình về việc chủ động bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ, đặc biệt tại những khu vực như ban công và cửa sổ.