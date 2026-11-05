'Cậu bé Google' lên ngôi vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17 giờ ra sao?

Tóm tắt chung: Hình tượng xuất sắc: Vô địch Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17, Phan Đăng Nhật Minh ghi dấu ấn đậm nét như một trong những Quán quân ấn tượng nhất lịch sử.

Danh xưng "Cậu bé Google": Biệt danh gắn liền từ cuộc thi Chinh Phục 2014 nhờ khả năng đưa ra đáp án chính xác gần như tức thì ở đa dạng lĩnh vực.

Hành trình du học tại Úc: Nhận suất học bổng danh giá dành cho quán quân, anh sang Úc theo học ngành Hóa học & Hóa sinh tại Đại học Kỹ thuật Swinburne và lựa chọn lối sống vô cùng kín tiếng.

Cuộc sống hiện tại: Sau khi tốt nghiệp và chuẩn bị hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học, Nhật Minh đã trở về Việt Nam, tham gia giảng dạy cùng Quán quân Olympia năm thứ 10 Phan Minh Đức.

Mỗi khi trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia khép lại, công chúng lại bồi hồi nhắc nhớ về những bản lĩnh trí tuệ xuất sắc từng góp phần làm nên lịch sử chương trình. Trong danh sách những nhà vô địch để lại ấn tượng sâu đậm nhất, Phan Đăng Nhật Minh là cái tên luôn nằm ở vị trí đặc biệt, thậm chí được đông đảo khán giả ưu ái đánh giá là thí sinh ấn tượng nhất từng xuất hiện trên sân chơi này.

Sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị trong một gia đình có bố là kỹ sư điện và mẹ là giáo viên tiểu học, Phan Đăng Nhật Minh sớm bộc lộ năng khiếu ghi nhớ cùng khả năng tính nhẩm đặc biệt từ khi mới 18 tháng tuổi. Khi lớn, Nhật Minh chủ yếu tự học và không tham gia các lớp học thêm. Đến năm lớp 9, anh đã chủ động nghiên cứu và hoàn thành xong toàn bộ chương trình lớp 11.

Cột mốc đưa tên tuổi của chàng trai Quảng Trị phủ sóng cả nước là vào năm 2014, khi anh tham gia chương trình Chinh Phục dành cho học sinh THCS. Khi đó mới học lớp 8, Nhật Minh đã khiến cả hội trường lẫn khán giả truyền hình ngỡ ngàng trước khả năng trả lời "nhanh như chớp". Ngay khi MC chưa đọc xong toàn bộ câu hỏi, anh đã bấm chuông và liên tục đưa ra đáp án chính xác trên hầu hết lĩnh vực từ Toán học, Sinh học, Vật lý cho tới Văn học, Lịch sử và các câu hỏi tư duy logic.

Chính màn thể hiện tốc độ, phản xạ tức thì cùng kho tàng tri thức bao la như một cỗ máy tìm kiếm trực tuyến đã khiến khán giả và truyền thông thời điểm đó ưu ái đặt cho anh biệt danh "cậu bé Google" hay "vua tốc độ".

Phan Đăng Nhật Minh gây ấn tượng tại cuộc thi Chinh Phục.

Năm 2017, Nhật Minh bước vào đấu trường Đường Lên Đỉnh Olympia và liên tục tạo nên "cơn địa chấn". Ở các vòng thi Tuần và thi Tháng, anh liên tiếp xác lập các kỷ lục điểm số. Bước vào trận Chung kết Năm, dù có khởi đầu tạm thời xếp cuối sau phần thi Khởi động, Nhật Minh đã chứng minh bản lĩnh vượt trội với màn lội ngược dòng ngoạn mục ngay từ phần thi Vượt chướng ngại vật để vươn lên dẫn đầu. Chung cuộc, anh giành chiến thắng với 300 điểm, chính thức sở hữu chiếc vòng nguyệt quế danh giá. Tiếp đà thành công vào năm 2018, anh xuất sắc trở thành thủ khoa kỳ thi THPT Quốc gia của tỉnh Quảng Trị với tổng điểm 56,78.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Phan Đăng Nhật Minh lựa chọn theo học ngành Hóa học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne (Úc) bằng suất học bổng trị giá 35.000 USD dành riêng cho các nhà vô địch Olympia. Tại đây, anh đặt mục tiêu gắn bó lâu dài với con đường nghiên cứu khoa học và có định hướng học tiếp lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Trái ngược với sự chú ý dồn dập từ truyền thông thời niên thiếu, hành trình trưởng thành của Nhật Minh lại vô cùng im ắng. Anh gần như không chia sẻ chuyện riêng tư hay cập nhật hoạt động cá nhân lên các nền tảng mạng xã hội. Trở về Việt Nam sau thời gian hoàn thành chương trình Cử nhân ngành Hóa học & Hóa sinh và chuẩn bị nhận bằng Thạc sĩ Khoa học, Nhật Minh xuất hiện trở lại với diện mạo chững chạc, trưởng thành có nhiều nét đổi khác khiến không ít khán giả bất ngờ.

Hình ảnh gần đây nhất của Phan Đăng Nhật Minh.

Hiện tại, anh đang tham gia giảng dạy tại trung tâm luyện thi của thầy Phan Minh Đức (Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 10). Dù đã quay về quê nhà, Nhật Minh vẫn duy trì lối sống khiêm nhường, không phô trương và giữ kín các dự định tương lai.