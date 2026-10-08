Cậu bé Côn Đảo và món quà Trung thu không chịu ăn

Các bé háo hức chờ đón chương trình "Trung thu đặc khu - Yêu thương hội tụ". Ảnh: M.Anh

Một buổi chiều đầu tháng 10/2025, sân Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc, Côn Đảo TPHCM rộn ràng hơn thường ngày.

Hành trình gieo yêu thương từ TPHCM đến đặc khu linh thiêng Côn Đảo

Từ rất sớm, rất nhiều học sinh cùng phụ huynh đã đứng chờ trước cổng trường háo hức chờ ngày hội Trung thu đặc biệt.

Đó là chương trình "Trung thu đặc khu - Yêu thương hội tụ", do Báo Sức khỏe & Đời sống phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức.

Gần 500 phần quà được trao cho học sinh của trường. Những chiếc đèn Trung thu, những hộp bánh, những món quà nhỏ được chuẩn bị và mang đến tận tay các em.

Nhưng có một món quà đặc biệt nhất trong ngày hội trung thu ấy đó là tiết mục múa lân. "Đây là lần đầu tiên nhiều em nhỏ ở Côn Đảo được tận mắt xem múa lân", các cô giáo chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên nhiều em nhỏ ở Côn Đảo được tận mắt xem múa lân. Ảnh: M. Anh

Vì thế, Ban tổ chức đặc biệt chú trọng đến tiết mục này. Trong ngày hội trung thu ấy, đội múa lân đi từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới, len qua sân trường. Các em nhỏ chạy theo, reo hò, thích thú. Nhiều em được sờ vào đầu lân, có em được múa, được hát. Những ánh mắt trong veo và tiếng cười giòn tan của các em ...dưới Trung thu nơi đảo xa sẽ làm nên một ký ức đẹp – một mùa Trung thu ấm áp mà có lẽ các em sẽ còn nhớ rất lâu.

Chương trình còn có chú Cuội, chị Hằng, các tiết mục văn nghệ, những bài hát thiếu nhi. Cả sân trường trở thành một ngày hội thực sự.

Một mùa Trung thu ấm áp mà có lẽ các em sẽ còn nhớ rất lâu. Ảnh: M.Anh

Có một cậu bé khiến những người thực hiện chương trình nhớ mãi. Trong lúc trao quà, cậu bé đứng từ xa chăm chú nhìn một thành viên trong đoàn. Không ai nghĩ rằng từ ánh mắt ấy sẽ trở thành một cuộc gặp lại đầy bất ngờ.

Ngày hôm sau, khi đoàn của Báo Sức khỏe & Đời sống đến một địa điểm khác, từ phía xa, một cậu bé bất ngờ gọi:

"Cô ơi! Cô ơi! Con biết cô. Hôm qua cô đến tặng quà cho trường con!". Cậu bé đã nhận ra người phụ nữ hôm trước dù hôm nay cô ấy mặc một bộ quần áo hoàn toàn khác.

Cả đoàn thực sự xúc động khi nghe cha cậu bé kể lại. Tối hôm trước, sau khi trở về nhà, cậu bé cứ giữ khư khư món quà được tặng. Hộp bánh Trung thu và chiếc đèn được em nâng niu, riêng hộp bánh em nhất định không chịu ăn.

Một hộp bánh, một chiếc đèn có thể chỉ là món quà nhỏ, nhưng với những đứa trẻ nơi đảo xa, đó là ký ức đẹp về một ngày hội Trung thu. Còn với những người thực hiện chương trình, nụ cười của các em cũng đủ xua tan mọi mệt mỏi trên hành trình.

Để lại chút ấm áp trong tuổi thơ nơi đảo xa

Một mùa Trung thu trọn vẹn được mang đến với trẻ em Côn Đảo, từ những chiếc đèn, hộp bánh, phần quà đến sân khấu, văn nghệ, chú Cuội, chị Hằng và đội múa lân. Ở nơi xa đất liền, mỗi khâu chuẩn bị đều đòi hỏi sự chu đáo, kỹ lưỡng.

Một mùa Trung thu trọn vẹn được mang đến với trẻ em Côn Đảo. Ảnh: M.Anh

Nhưng điều chương trình mang đến không chỉ là hàng trăm phần quà, mà còn là một trải nghiệm đặc biệt với nhiều em nhỏ lần đầu được xem múa lân, được vui chơi trong không khí Trung thu cùng thầy cô và cha mẹ.

Đó cũng là cách những người làm báo đến gần hơn với cộng đồng - không chỉ đưa tin, mà trực tiếp sẻ chia và kết nối yêu thương.

Trung thu ở Côn Đảo chỉ là một trong nhiều hoạt động cộng đồng mà Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Từ những chương trình phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy khám bệnh cho người dân Khánh Hòa, các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Huế và nhiều địa phương, đến những chương trình trao sách, tặng quà cho trẻ em, Báo luôn nỗ lực đưa các hoạt động y tế, nhân văn đến gần hơn với người dân.

Đằng sau mỗi chương trình không chỉ là những con số về số người được khám hay số phần quà được trao, mà là những cuộc gặp gỡ giữa một bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, một gia đình được tư vấn sức khỏe, một đứa trẻ cầm trên tay chiếc đèn Trung thu, một học sinh nhận thêm một cuốn sách.

Đó chính là cách tòa soạn bước ra khỏi trang báo để đồng hành cùng cộng đồng, bằng những việc làm thiết thực và những giá trị nhân văn.

Hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, Báo Sức khỏe & Đời sống đã gắn mình với một lĩnh vực rất đặc biệt: sức khỏe con người.

Ở TPHCM, nơi có hệ thống y tế lớn, tập trung nhiều bệnh viện đầu ngành, trường đại học y khoa, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia hàng đầu cả nước, hoạt động của Báo càng có điều kiện để kết nối những nguồn lực ấy với cộng đồng.

Những người làm báo có mặt ở bệnh viện, trong các chương trình y tế cộng đồng, tại trường học, ở những vùng xa.

Những người làm báo đã gặp bác sĩ, gặp bệnh nhân, gặp những người dân bình thường và lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi thông tin y tế. Rồi từ những chuyến đi ấy, những câu chuyện được kể lại.

Có câu chuyện về một bệnh nhân được cứu sống. Có câu chuyện về một bác sĩ âm thầm dành cả cuộc đời cho người bệnh. Có câu chuyện về một chương trình khám bệnh cho người dân vùng xa.

Và cũng có câu chuyện rất giản dị về một cậu bé Côn Đảo giữ khư khư hộp bánh Trung thu và chiếc đèn nhỏ được tặng.

Những câu chuyện ấy nhắc những người làm báo rằng, phía sau mỗi con số, mỗi thông tin, mỗi dòng tin về sức khỏe luôn là một con người.

Có thể sau nhiều năm, những chiếc đèn Trung thu ở Côn Đảo đã không còn nữa. Hộp bánh cũng đã được ăn hết. Sân trường rồi sẽ trở lại với những tiết học bình thường.

Nhưng ký ức về một ngày hội Trung thu đặc biệt vẫn còn ở lại trong những đứa trẻ hôm ấy. Cảm nhận mình được nhớ đến, được quan tâm, được yêu thương. Và có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà một hoạt động cộng đồng có thể để lại.

Từ Côn Đảo đến những vùng đất phía Nam, từ những chuyến khám bệnh đến những chương trình trao sách, trao quà, Báo Sức khỏe & Đời sống đang tiếp tục hành trình của mình bằng những việc làm cụ thể. Làm báo để đưa thông tin đến với bạn đọc nhưng cũng làm báo để kết nối những tấm lòng.

Tiếng gọi của một đứa trẻ ở một nơi xa xôi: "Cô ơi, con biết cô!", đã giúp người làm báo hiểu rằng chuyến đi không chỉ dừng lại ở một chương trình mà đã để lại một kỷ niệm và cả một chút ấm áp trong tuổi thơ của một đứa trẻ nơi đảo xa.