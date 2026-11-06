Cậu bé chân đất, người mẹ rửa chén thuê và tấm Bằng khen của Chủ tịch Lâm Đồng

Nguyễn Lê Phát (áo số 16) trong màu áo U23 Việt Nam

Có những bước chạy trên sân cỏ được đo bằng tốc độ, kỹ thuật và bàn thắng nhưng phía sau bước chạy của Nguyễn Lê Phát, tiền đạo trẻ quê Lâm Đồng còn có một hành trình được đo bằng những chuyến xe đường dài, những tháng ngày xa quê và cả đôi tay người mẹ từng rửa chén thuê để được ở gần con.

Lần đầu tiên, một cầu thủ gốc Lâm Đồng được triệu tập khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với người hâm mộ quê nhà, đó không chỉ là niềm vui của một tài năng trẻ được trao cơ hội, mà còn là niềm tự hào về một vùng đất đã nuôi dưỡng khát vọng vươn lên bằng sự bền bỉ và tình yêu bóng đá.

Từ đôi chân đất tuổi thơ đến giấc mơ đội tuyển

Ngày 4/11, bà Lê Thị Mỹ Linh, 46 tuổi, quê xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng đăng trên facebook dòng trạng thái ngắn: “Thật vinh dự và tự hào, lần đầu tiên con trai Lê Phát có tên trong đợt tập trung lên đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trao dồi học hỏi và luôn luôn cố gắng con nhé”.

Đội hình HLV Kim gọi tập trung tháng 11/2026

Chỉ vài dòng chữ, nhưng phía sau là niềm tự hào nhiều năm của một người mẹ, còn với Lê Phát, chàng tiền đạo 19 tuổi đang khoác áo Câu lạc bộ (CLB) Ninh Bình, lời gọi lên đội tuyển là dấu mốc trên con đường mà em đã theo đuổi từ khi còn là cậu bé mê đá bóng trong xóm.

Hướng tới Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11, huấn luyện viên (HLV) trưởng Kim Sang Sik lựa chọn danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với nhiều gương mặt mới. Bên cạnh những cầu thủ giàu kinh nghiệm, sự xuất hiện của các tân binh và cầu thủ trẻ cho thấy cánh cửa đội tuyển vẫn luôn mở ra với những người biết nắm lấy cơ hội.

Trong số đó, Lê Phát là cái tên khiến người hâm mộ Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Phát từng là thành viên U17, U20 và U23 Việt Nam; cùng U22 Việt Nam giành huy chương Vàng SEA Games 33 năm 2025 rồi cùng U23 Việt Nam đoạt huy chương Đồng vòng chung kết U23 châu Á 2026. Từ những sân chơi trẻ đến đội tuyển quốc gia, Phát đi lên bằng từng bước tích lũy, chứ không phải một cú bật may mắn.

Nguyễn Lê Phát đứng thứ 2 từ phải sang trong đội hình U23 Việt Nam

Năm 2023, Phát được CLB Deinze của Bỉ mời sang tập huấn 3 tháng. Tại vòng loại U17 châu Á, cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội khi ấy ghi 2 bàn vào lưới Đài Bắc Trung Hoa, rồi tiếp tục góp mặt ở vòng chung kết. Những dấu mốc ấy cho thấy tài năng của em đã được nhận ra từ sớm. Nhưng trong bóng đá, tài năng chỉ là điểm khởi đầu. Để đứng được giữa những cầu thủ hàng đầu, một cầu thủ trẻ còn phải có kỷ luật, bản lĩnh, sức chịu đựng và khả năng đứng dậy sau những lần chưa được lựa chọn.

Lê Phát từng là phương án dự phòng khi các đàn anh gặp chấn thương. Cơ hội đến bất ngờ, nhưng em đã biết biến nó thành bước tiến. Người từng theo dõi bóng đá lâu năm hiểu rằng, có khi một cầu thủ không cần nói quá nhiều về khát vọng. Chỉ cần nhìn cách em chạy, tranh chấp, chịu va chạm và không bỏ cuộc, người ta đã thấy được điều em muốn.

Người mẹ rửa chén thuê đi cùng giấc mơ của con

Lê Phát mê bóng đá từ những ngày còn học tiểu học, thường đi chân đất đá bóng cùng bạn bè trong xóm. Lớn hơn một chút, em chủ động xin mẹ cho theo con đường chuyên nghiệp, nhiều lần năn nỉ mẹ liên hệ các học viện để tìm cơ hội.

Nguyễn Lê Phát và mẹ

Năm Phát 8 tuổi, bà Linh gọi điện đến một học viện bóng đá. Câu trả lời là chỉ nhận trẻ từ 10 tuổi trở lên. Cậu bé thất vọng, nhưng người mẹ không dừng lại. Bà tiếp tục tìm hiểu, chờ cơ hội khác.

Năm Phát lên 9, nghe tin một học viện tuyển sinh ở Cần Thơ, 2 mẹ con khăn gói, bắt xe khách đi dự tuyển. Phát vượt qua nhiều thí sinh và được nhận vào đào tạo tại PVF. Từ đó, giấc mơ của cậu bé bắt đầu có hình hài, còn hành trình của người mẹ cũng bước sang một chặng đường nhọc nhằn hơn.

Năm 11 tuổi, Phát chuyển ra Hưng Yên tập luyện, bà Linh không nỡ để con đi một mình, đành giao việc nhà cho chồng rồi khăn gói ra Bắc. Cuộc sống nơi đất khách không dễ dàng. Bà thuê trọ, làm đủ việc để mưu sinh, từ rửa chén thuê đến bưng bê ở quán ăn… Những ngày cuối tuần, bà lại tìm đến học viện thăm con.

Nguyễn Lê Phát bên ba mẹ

Khi Phát cứng cáp hơn, bà trở về quê nhưng mỗi lần con đi thi đấu, bà lại thu xếp theo cổ vũ, hỗ trợ. Bà nhớ từng dấu mốc trong sự nghiệp của con, từ lần đầu được gọi lên đội tuyển trẻ đến những giải đấu lớn.

Chiều 13/1/2026, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam xuất sắc bước vào tứ kết sau 3 trận toàn thắng ở vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2026, trong đó có dấu giày của Nguyễn Lê Phát, tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với mẹ của tiền đạo này qua điện thoại. Bà Lê Thị Mỹ Linh, người phụ nữ quê gốc Kiên Giang tâm sự, dù không thể trực tiếp sang tiếp lửa, nhưng mỗi bước chạy của con đều nằm trong lời cầu nguyện của mẹ.

Bà Lê Thị Mỹ Linh và chiếc huy chương Vàng cùng linh vật Sea Games 33 năm 2025 của con trai

Trong bóng đá, người ta thường nhắc đến HLV, đồng đội, chiến thuật và những bàn thắng. Ít khi có chỗ cho người mẹ ngồi lặng lẽ ở khán đài, hay người phụ nữ từng rửa chén thuê nơi đất khách. Nhưng với Lê Phát, đó là một phần không thể thiếu của hành trình. Phía sau đôi chân đang chạy trên sân cỏ là đôi tay đã làm lụng, nâng đỡ và chờ đợi suốt bao năm.

Tấm bằng khen và niềm tự hào của quê nhà

Ngày 6/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký quyết định tặng Bằng khen cho Nguyễn Lê Phát vì những thành tích xuất sắc, đóng góp cho bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng cầu thủ Nguyễn Lê Phát

Việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Lê Phát cũng khẳng định sức lan tỏa của một cầu thủ trẻ không dừng lại ở thể thao; không đơn thuần là sự tuyên dương một thành tích thể thao xuất sắc.

Lê Phát và chiếc huy chương Đồng AFC U23 Asian Cup

Với Lâm Đồng, Nguyễn Lê Phát đã vượt ra khỏi giới hạn của một cầu thủ; trở thành một biểu tượng về ý chí vượt khó, về đạo đức chuyên nghiệp và lối sống lành mạnh. Hình ảnh một cậu bé từ miền quê sỏi đá, bằng tài năng và sự rèn luyện bền bỉ, bước ra ánh sáng đã truyền nguồn cảm hứng cho phong trào thể dục, thể thao và hàng vạn thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Bóng đá Lâm Đồng từng có những gương mặt tiêu biểu, trong đó cựu danh thủ Trương Văn Tâm của “Cơn lốc cao nguyên” thập niên 1990 từng được gọi vào đội dự tuyển quốc gia dưới thời HLV Colin Murphy. Nhưng Lê Phát đánh dấu một cột mốc đặc biệt hơn khi liên tục khoác áo các đội tuyển trẻ quốc gia và giờ là tuyển quốc gia Việt Nam.

Niềm tự hào ấy thuộc về quê hương, người hâm mộ và những người đã góp phần đào tạo em. Nhưng hơn hết, đó là thành quả của chính Lê Phát, một cầu thủ trẻ hiểu rằng, chiếc áo đội tuyển không phải phần thưởng để dừng lại mà là trách nhiệm để tiếp tục cố gắng.

Đội hình đoạt huy chương Đồng AFC U23 Asian Cup 2026

Và trong ngày con trai được gọi lên đội tuyển, có lẽ bà Linh không nghĩ đến những điều lớn lao. Bà chỉ mong con học hỏi, trưởng thành, giữ đôi chân trên mặt đất và tiếp tục bước đi bằng tất cả sự chân thành của mình. Bởi người mẹ đã từng rửa chén thuê để được ở gần con hiểu hơn ai hết: giấc mơ có thể đưa con đi rất xa, nhưng điều giữ con vững vàng luôn là tình yêu và những tháng ngày không bỏ cuộc.