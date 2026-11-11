Cậu bé bị lego rơi vào phế quản

Trẻ ho sặc, khó thở sau khi chơi Lego

Bệnh nhi V.Đ.A.K. (12 tuổi, trú tại Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu sau khi vô tình hít phải một chi tiết lego trong lúc chơi.

Theo gia đình, khoảng 22h ngày 6/11/2026, trẻ dùng miệng tách hai mảnh Lego đang gắn chặt. Một chi tiết nhỏ bất ngờ rơi vào đường thở, khiến trẻ ho sặc dữ dội và khó thở.

Các bác sĩ đã sử dụng ống nội soi phế quản mềm tiếp cận vị trí tổn thương và gắp thành công mảnh Lego ra khỏi đường thở của cậu bé 12 tuổi (Ảnh: BV Bạch Mai).

Gia đình lập tức đưa trẻ đến bệnh viện tỉnh Nam Định cấp cứu. Qua thăm khám, bác sĩ nghi ngờ dị vật nằm trong phế quản phải và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình điều trị.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo, không sốt nhưng còn khó thở nhẹ. Kết quả thăm khám ghi nhận phổi có ran rít, ran ngáy; thông khí bên phải giảm.

Theo các bác sĩ, dị vật đường thở có thể gây tắc nghẽn phế quản, dẫn đến xẹp phổi hoặc viêm phổi. Trường hợp nặng, người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Nội soi phế quản, gắp thành công dị vật Lego

Tại bệnh viện, các chuyên khoa phối hợp đánh giá tình trạng bệnh nhi. Kết quả xác định dị vật nằm ở phế quản thùy dưới phổi phải.

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định nội soi phế quản ống mềm tại phòng mổ. Các phương án gây mê và hồi sức được chuẩn bị nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhi trong quá trình can thiệp.

Mảnh lego được lấy ra khỏi phế quản của cậu bé (Ảnh: BV Bạch Mai).

Ca nội soi có sự tham gia của TS.BS Đoàn Thị Phương Lan, Phó Viện trưởng Viện Hô hấp; ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu, Trung tâm Nhi khoa và BSCKII Bùi Thị Minh Huệ, Trung tâm Gây mê hồi sức Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Bằng ống nội soi phế quản mềm, các bác sĩ tiếp cận và gắp thành công mảnh lego ra khỏi đường thở.

Sau can thiệp, trẻ hết khó thở, hô hấp cải thiện rõ rệt. Thông khí hai phổi trở lại đồng đều. Bệnh nhi được chuyển về phòng hồi sức tích cực trẻ em thuộc Khoa Nhi - Sơ sinh để tiếp tục theo dõi.

Sau 4 ngày, sức khỏe trẻ ổn định, tiến triển tốt và dự kiến ra viện trong những ngày tới.

Cảnh giác với dấu hiệu dị vật đường thở ở trẻ

ThS.BS Nguyễn Hữu Hiếu khuyến cáo, dị vật đường thở có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, trong đó trẻ em dễ gặp tai nạn khi ăn uống hoặc vui chơi.

Để phòng tránh, cha mẹ cần nhắc trẻ không ngậm đồ chơi vào miệng, không dùng miệng tháo hoặc tách các chi tiết nhỏ. Gia đình nên chọn đồ chơi phù hợp với độ tuổi và giám sát trẻ trong lúc vui chơi.

Nếu trẻ đột ngột ho sặc, khó thở hoặc tím tái, cha mẹ cần nghĩ đến nguy cơ dị vật đường thở và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế.

Đáng chú ý, ngay cả khi cơn ho sặc đã qua, dị vật vẫn có thể còn mắc trong phế quản. Vì vậy, gia đình không nên chủ quan hoặc tự ý xử trí tại nhà, tránh bỏ lỡ thời điểm can thiệp phù hợp.