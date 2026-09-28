Cậu bé bất ngờ nổi tiếng nhờ hát lại bản hit 'Training Season' của Dua Lipa

Gần đây, cậu bé Jo Altan một lần nữa thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng qua đoạn clip thể hiện Training Season, bản hit đang được yêu thích của ngôi sao nhạc Pop quốc tế Dua Lipa. Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái tự nhiên và nguồn năng lượng tươi mới trong phần trình diễn, cậu bé còn cho thấy khả năng cảm nhạc và xử lý tiết tấu chuyên nghiệp so với độ tuổi.

Jo Altan bắt đầu thu hút sự chú ý trở lại của cộng đồng mạng khi thể hiện ca khúc Training Season. Nguồn: jo_altan

Đây không phải lần đầu tiên tài năng nhí này gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, Jo Altan đã xây dựng được lượng người theo dõi đáng kể thông qua những bản cover nhạc Rap đòi hỏi kỹ thuật cao, trong đó có Mockingbird của Eminem. Việc thể hiện cả những tiết tấu nhanh, gãy gọn của Hip-Hop lẫn giai điệu Pop mang màu sắc riêng của Dua Lipa cho thấy sự linh hoạt trong phong cách trình diễn của cậu bé.

Trước đó, Jo Altan đã xây dựng lượng người theo dõi đáng kể. Nguồn: jo_altan

Không chỉ tạo dấu ấn qua những sản phẩm cover lan truyền trên mạng xã hội, Jo Altan còn từng bước cho thấy năng lực thanh nhạc thông qua các dự án âm nhạc được đầu tư bài bản tại quê nhà Indonesia. Cậu bé gây chú ý với khán giả trong nước khi xuất hiện trên kênh Insight Unlimited ID và thực hiện màn trình diễn ca khúc Shine Like Stars, qua đó cho thấy khả năng trình diễn trực tiếp bên cạnh sức hút từ những video trên nền tảng số.

Jo Altan còn từng bước cho thấy năng lực thanh nhạc được cải thiện rõ rệt.

Trên trang cá nhân thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi, Jo Altan giới thiệu bản thân với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, vũ công và người mẫu. Sự kết hợp giữa năng khiếu, sự tự tin trước ống kính và cách xây dựng nội dung có định hướng đã giúp Jo Altan từng bước hình thành dấu ấn cá nhân trên mạng xã hội. Hành trình của cậu bé còn phản ánh cách các tài năng trẻ ngày nay tận dụng không gian số để thể hiện cá tính nghệ thuật và tiếp cận đông đảo công chúng.