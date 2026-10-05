Cậu bé 6 tuổi lơ lửng trên vòng quay, hàng chục người hoảng hốt

Đoạn video ghi lại sự việc cho thấy cậu bé đang bám chặt vào mép một cabin của vòng quay Ferris, trong khi bên dưới, nhiều nhân viên và khách tham quan vội vã tìm cách hỗ trợ.

Những tiếng la hét vang lên giữa khu hội chợ khi mọi người phát hiện cậu bé đang ở trong tình huống nguy hiểm. Một số người đứng ngay phía dưới, sẵn sàng đón em nếu chẳng may bị tuột tay.

Theo thông tin được công bố, sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 1/10 tại một hội chợ ở thành phố Torreón, bang Coahuila, Mexico. Đây là một phần trong khuôn khổ Feria de Torreón, lễ hội truyền thống được tổ chức tại địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí.

Cậu bé được cho là khoảng 6 tuổi. Trước khi xảy ra sự cố, em đứng dưới mặt đất cùng cha và một đứa trẻ khác, trong khi mẹ cùng một số người thân đã lên vòng quay. Theo nhà chức trách địa phương, trong lúc người cha không để ý, cậu bé đã tự ý rời khỏi vị trí rồi tiếp cận vòng quay. Em sau đó bám vào bên ngoài một cabin khi thiết bị đang vận hành, dẫn tới tình huống nguy hiểm.

Đoạn video cho thấy cậu bé cố gắng giữ chặt cabin trong khi vòng quay vẫn còn chuyển động. Em được cho là đã phải bám vào cabin ít nhất 20 giây trước khi được giải cứu.

Sau khi phát hiện sự việc, những người chứng kiến lập tức cảnh báo nhân viên vận hành. Vòng quay được yêu cầu dừng khẩn cấp để lực lượng hỗ trợ có thể tiếp cận cậu bé. Tuy nhiên, do hệ thống giảm tốc của thiết bị, cabin không thể dừng lại ngay lập tức mà tiếp tục di chuyển thêm một đoạn ngắn. Điều này khiến quá trình giải cứu trở nên căng thẳng hơn khi cậu bé vẫn phải bám chặt vào cabin ở độ cao vài mét.

Nhân viên của đơn vị vận hành, Espectaculares García, nhanh chóng tiếp cận và đưa cậu bé xuống mặt đất an toàn.

Sau khi được giải cứu, cậu bé được kiểm tra sức khỏe và may mắn không bị thương. Nhà chức trách sau đó cho biết chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy vòng quay gặp trục trặc kỹ thuật hoặc được vận hành không đúng quy trình. Nguyên nhân ban đầu được xác định liên quan đến việc cậu bé tự ý rời khỏi cha và bám vào cabin từ bên ngoài.

Dù không xảy ra thương tích, sự việc vẫn khiến nhiều người có mặt tại hội chợ hoảng sợ. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến, cũng như xem xét các điều kiện an toàn liên quan đến sự cố.

Đoạn video về khoảnh khắc cậu bé lơ lửng trên vòng quay sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi diễn biến chỉ kéo dài trong thời gian ngắn nhưng đặt em vào tình huống đặc biệt nguy hiểm.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những rủi ro có thể xảy ra tại các khu vui chơi đông người, đặc biệt với trẻ nhỏ. Việc người lớn giám sát sát sao trẻ em tại các khu vực có thiết bị chuyển động, độ cao hoặc đông người được xem là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế những sự cố tương tự.