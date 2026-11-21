Ảnh: Wired.

Tháng 9/2026, Henrijs Dandzbergs được Y Combinator lựa chọn tham gia chương trình tăng tốc khởi nghiệp mùa thu. Đây là một trong những vườn ươm khởi nghiệp hàng đầu thế giới, từng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ như Airbnb, Stripe, DoorDash và Reddit.

Và Dandzbergs có thể là nhà sáng lập độc lập trẻ tuổi nhất trong lịch sử chương trình.

Công ty khởi nghiệp của cậu tên là Polemos Industries, đang phát triển một loại tên lửa dẫn đường chính xác, có thể được sản xuất dễ dàng với chi phí thấp, phóng từ các bệ phóng cơ động.

Ông Harj Taggar, một đối tác của Y Combinator được giao nhiệm vụ cố vấn cho Dandzbergs, nhận xét: “Cậu ấy thực sự là một người đặc biệt. Tôi vẫn có chút khó tin người chúng ta đang nói đến mới chỉ 16 tuổi”.

Theo Tạp chí Wired, thời thơ ấu, Dandzbergs hiếm khi sống lâu ở một nơi. Gia đình cậu từng chuyển đến Latvia, Indonesia, Australia và Tây Ban Nha.

Ngay từ những năm đầu đi học, phần lớn thời gian học của Dandzbergs là học trực tuyến. Cậu sớm bộc lộ năng khiếu về khoa học và toán học. Căn phòng của cậu được mô tả như một phòng thí nghiệm thu nhỏ, với đầy những bản vẽ sơ đồ, robot, máy tính Raspberry Pi và các linh kiện được chế tạo bằng công nghệ in 3D.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, gia đình của Dandzbergs trở về Latvia. Cha mẹ đăng ký cho cậu theo học tại Astra Nova, một trường học trực tuyến phi lợi nhuận phát triển từ mô hình giáo dục thực nghiệm Ad Astra do Elon Musk đồng sáng lập. Học sinh của Astra Nova được tiếp cận chương trình giáo dục thử nghiệm, chú trọng tư duy đa chiều và giải quyết vấn đề thay vì học thuộc lòng.

Dandzbergs cũng từng tham gia một lớp học do một chuyên gia NASA đứng lớp và từ đó cậu bắt đầu yêu thích lĩnh vực kỹ thuật hàng không vũ trụ. Những sản phẩm cậu chế tạo trong phòng thí nghiệm ngày càng phức tạp, từ cánh tay sinh học, hệ thống điều khiển nhiệt cho mô hình tên lửa đến các cảm biến dành cho máy bay không người lái tự hành.

Trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine diễn biến căng thẳng, cuộc sống tại Latvia khiến Dandzbergs cảm nhận rõ hơn những biến động an ninh trong khu vực. Cậu bắt đầu chứng kiến các máy bay quân sự xuất hiện trên bầu trời. Cùng thời điểm, hàng loạt công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng cũng ra đời tại Đông Âu. Dandzbergs cho biết cậu muốn trở thành một phần của xu hướng này.

Để nâng cao kỹ thuật, Dandzbergs bắt đầu tham gia các cuộc thi hackathon, có cả kỹ sư phần mềm và phần cứng cạnh tranh phát triển những sản phẩm từ đầu.

Tháng 4/2026, Dandzbergs bay đến London tham dự một cuộc thi hackathon do Unicorn Mafia tổ chức. Chưa đầy 48 giờ, cậu cùng hai đồng đội Aleksandrs Tihenko và Kai Yang đã xây dựng một hệ thống AI có khả năng thiết kế bảng mạch phần cứng từ các yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nhóm giành chiến thắng trong cuộc thi, với giải thưởng gồm 10.000 USD tiền mặt, vé máy bay đến San Francisco và hỗ trợ pháp lý trong quá trình xin thị thực O-1.

Ông Fergus McKenzie-Wilson, giám đốc Unicorn Mafia và là một trong những giám khảo cuộc thi, cho hay: “Những gì các em xây dựng thực sự rất ấn tượng. Chưa ai từng chứng kiến điều đó trước đây”.

Sau cuộc thi, cả ba được Y Combinator lựa chọn tham gia chương trình mùa hè với ý tưởng về hệ thống thiết kế bảng mạch. Tuy nhiên, cả ba cũng đã tranh luận về hướng đi tiếp theo của công ty khởi nghiệp.

Cuối cùng, Dandzbergs quyết định rời nhóm để thực hiện ý tưởng riêng. Sau đó, cậu tự nộp hồ sơ ứng tuyển vào Y Combinator.

Cậu cho biết đã nhìn thấy cơ hội phát triển một loại tên lửa dẫn đường bằng AI có độ chính xác cao hơn, đồng thời mang được đầu đạn lớn hơn so với các máy bay không người lái đang được sử dụng rộng rãi tại Ukraine.

Theo Dandzbergs, sản phẩm của công ty sẽ có chi phí thấp hơn và dễ sản xuất hơn so với các hệ thống tên lửa cỡ lớn.

Ban đầu, Y Combinator đã tìm cách thuyết phục Dandzbergs từ bỏ ý tưởng này. Bởi nếu tiếp tục theo đuổi, cậu sẽ phải phải cạnh tranh với hàng loạt công ty quốc phòng, từ Anduril, CoAspire đến Leidos, cũng đang chạy đua phát triển các loại tên lửa có giá thành thấp hơn và có thể sản xuất hàng loạt.

Tuy nhiên, Dandzbergs vẫn kiên định với quyết định. Trong khi, đội ngũ Y Combinator cũng cho rằng có thể sẽ có nhà đầu tư khác sẵn sàng rót vốn cho dự án này. Cuối cùng, chương trình vẫn quyết định mời cậu tham gia khóa mùa thu.

Theo Dandzbergs, đến nay, Polemos Industries đã phát triển hệ thống phần mềm dùng để dẫn đường cho tên lửa và bắt đầu triển khai một số hạng mục thiết kế phần cứng. Cậu hy vọng có thể giới thiệu nguyên mẫu tên lửa khi chương trình Y Combinator kết thúc vào tháng 12.

Dandzbergs cho rằng vũ khí tự hành là một phần không thể tránh khỏi trong tương lai, vì vậy cậu muốn trở thành người góp phần phát triển chúng.

“Tôi chọn không né tránh thực tế rằng xung đột hiện đại đang trở thành một vấn đề toàn cầu. Tôi muốn trở thành một phần của xu hướng này”, cậu bé 16 tuổi nói.