Jason Chang hiện là học sinh lớp 7 tại trường Worcester Academy, bang Massachusetts, Mỹ. Cậu nảy ra ý tưởng sáng chế vì quá chán cảnh mẹ liên tục nhờ chỉnh lại những chiếc đèn Giáng sinh chạy bằng năng lượng mặt trời để đón nhiều nắng hơn.

Sau hơn một năm mày mò nghiên cứu, cậu bé 13 tuổi chế tạo thành công thiết bị giúp tấm pin mặt trời tự thay đổi góc nghiêng để đón ánh nắng. Thiết bị hoạt động chỉ nhờ nước và trọng lực, không cần động cơ, cảm biến ánh sáng hay điện năng.

Jason Chang và hệ thống nghiên cứu giúp tấm pin mặt trời tự đổi góc đón nắng. (ảnh: CBS Boston)

Theo CBS Boston, nguyên mẫu có chi phí chưa đến 25 USD (khoảng 650.000 đồng), tạo ra điện áp cao hơn khoảng 20% so với tấm pin đặt cố định trong các thử nghiệm ngoài trời.

Điểm đặc biệt của sáng chế nằm ở cơ chế hoạt động đơn giản, tương tự một chiếc bập bênh. Tấm pin mặt trời nhỏ được gắn trên khung gỗ có thể xoay, với một chiếc xô đặt ở một bên để hứng nước nhỏ giọt.

Khi nước chảy vào xô, trọng lượng tăng dần khiến khung gỗ từ từ nghiêng, kéo theo sự thay đổi góc của tấm pin. Bằng cách điều chỉnh tốc độ nước nhỏ giọt, Chang giúp tấm pin chuyển động gần tương ứng với sự thay đổi vị trí biểu kiến của Mặt Trời trên bầu trời.

Người dùng chỉ cần rút nút chặn để nước bắt đầu chảy. Tuy nhiên, việc kiểm soát dòng nước nhằm duy trì tốc độ nghiêng phù hợp đòi hỏi nhiều thử nghiệm. Chang dành hơn một năm ghi chép, điều chỉnh thiết kế và tận dụng vật liệu tái chế để hoàn thiện nguyên mẫu.

Hệ thống giải quyết một hạn chế của pin mặt trời cố định là không thể tự thay đổi góc đón ánh sáng khi Mặt Trời di chuyển.

Ý tưởng sử dụng nước và trọng lực để điều chỉnh tấm pin không hoàn toàn mới. Các hệ thống cảm biến ánh nắng Mặt Trời thương mại có thể tăng lượng điện thu được nhưng thường đi kèm chi phí đầu tư, bảo trì cao hơn.

Thiết kế của Chang mang đến một giải pháp tự chế giá rẻ, đặc biệt có tiềm năng với những hệ thống điện mặt trời độc lập quy mô nhỏ.

Tuy nhiên, thiết bị vẫn đối mặt một số hạn chế. Việc sử dụng nước khiến cơ cấu dễ bị ảnh hưởng bởi hiện tượng đóng băng vào mùa đông. Khả năng vận hành với tấm pin kích thước lớn hoặc trong điều kiện gió mạnh cũng chưa được kiểm chứng. Chang hiện tiếp tục nghiên cứu phiên bản dành cho thời tiết lạnh.

Với sáng chế này, Chang trở thành một trong 55 học sinh được vinh danh tại Cuộc thi Vô địch quốc gia STEM 2026 ở Mỹ, ghi nhận thành tích trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học.