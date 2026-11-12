Cậu bé 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 27 mét khi đang hái trái cây

Cậu bé chỉ được xác định danh tính là AB, đang hái măng cụt sau nhà ở Tamansari, Bogor, vào chiều 8/11 thì vô tình bước vào giếng.

Cậu bé hét lên khi rơi xuống giếng sâu tối tăm, nơi hàng xóm sau đó tìm thấy cậu đang khóc cầu cứu. Ban đầu, người dân cố gắng kéo cậu bé lên nhưng không thành công.

Họ gọi cho lực lượng cứu hỏa, những người đã đến và thiết lập hệ thống ròng rọc trên giếng sâu 27 mét trước khi thả một nhân viên xuống giếng.

Bé trai được giải cứu khỏi giếng sâu. Ảnh: Detik

Đoạn clip cho thấy các tình nguyện viên và đội cứu hộ kéo nhân viên này lên mặt đất trong khi anh ta cõng cậu bé bị mắc kẹt. Dân làng reo hò vui mừng khi cả hai cuối cùng được đưa đến nơi an toàn.

Trưởng trạm cứu hỏa địa phương Yudi Santosa cho biết cậu bé đang hái trái cây sau nhà vào buổi chiều thì bị ngã xuống giếng.

Ông nói: "Trước khi báo cáo vụ việc, người dân đã cố gắng giải cứu nạn nhân nhưng không thành công.

Sau đó, họ báo cáo vụ việc và yêu cầu giải cứu đứa trẻ, người đã rơi xuống một giếng sâu khoảng 27 mét. Nhóm cứu hộ đã giải cứu thành công cậu bé. Quá trình sơ tán mất 10 phút".