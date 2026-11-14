Cậu bé 12 tuổi rơi xuống giếng sâu 27 mét: Clip hiện trường ai nhìn cũng đứng tim

Cậu bé được xác định danh tính bằng tên viết tắt AB. Chiều 8/11, trong lúc hái măng cụt ở khu vực phía sau nhà tại Tamansari, Bogor, Indonesia, em không may bước hụt và rơi xuống một chiếc giếng.

Sau cú ngã xuống lòng giếng sâu và tối tăm, cậu bé hoảng sợ hét lớn cầu cứu. Nghe thấy tiếng kêu, những người hàng xóm chạy đến và phát hiện em đang khóc dưới giếng. Người dân lập tức tìm cách kéo cậu bé lên nhưng mọi nỗ lực ban đầu đều không thành công.

Trước tình huống nguy hiểm, họ nhanh chóng liên hệ với lực lượng cứu hỏa để nhờ hỗ trợ. Khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ thiết lập hệ thống ròng rọc phía trên miệng giếng sâu 27 mét, sau đó cử một người xuống dưới để tiếp cận và giải cứu nạn nhân.

Đoạn video ghi lại cảnh các tình nguyện viên phối hợp cùng đội cứu hộ kéo nhân viên xuống giếng lên mặt đất. Trên lưng người này là cậu bé gặp nạn. Khi cả hai được đưa lên an toàn, những người dân có mặt tại hiện trường đã vỡ òa reo hò vui mừng.

Đoạn video ghi lại cảnh các tình nguyện viên phối hợp cùng đội cứu hộ kéo nhân viên xuống giếng lên mặt đất. Ảnh: Detik.

Yudi Santosa, trưởng trạm cứu hỏa địa phương, cho biết vụ việc xảy ra vào buổi chiều khi cậu bé đang hái trái cây ở khu vực phía sau nhà thì bất ngờ trượt chân, rơi xuống giếng sâu.Ông cho biết: "Trước khi liên hệ với lực lượng chức năng, người dân địa phương đã tự tìm cách đưa cậu bé lên khỏi giếng nhưng mọi nỗ lực đều không thành công.

Sau đó, họ trình báo sự việc và đề nghị hỗ trợ giải cứu nạn nhân bị rơi xuống chiếc giếng sâu khoảng 27 mét. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và đưa cậu bé lên an toàn. Toàn bộ quá trình đưa nạn nhân ra khỏi giếng kéo dài khoảng 10 phút".