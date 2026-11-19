Sau khi mẹ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải trải qua nhiều ca phẫu thuật và đối mặt với các khoản chi phí điều trị, cậu bé 12 tuổi ở Mỹ đã quyết định bán những món đồ chơi yêu thích để hỗ trợ gia đình. Hành động của em khiến nhiều người xúc động.

AJ Enfield, 12 tuổi, sống tại thành phố Inver Grove Heights, bang Minnesota (Mỹ), đã lo lắng khi chứng kiến mẹ mình, bà Jodee, gặp tai nạn ô tô hồi tháng 5 năm nay. Chiếc xe của bà va chạm mạnh với một xe tải ben, khiến bà bị gãy xương sườn, vỡ xương đùi và phải phẫu thuật.

Theo đài NBC địa phương Kare11, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ hai mà Jodee gặp phải trong chưa đầy 6 năm.

Năm 2020, sau vụ tai nạn đầu tiên, tim bà từng ngừng đập. Lực lượng cứu hộ phải mất gần 2 giờ mới đưa được bà ra khỏi phương tiện. Những tổn thương từ vụ việc khiến Jodee không thể quay lại làm việc.

AJ và mẹ - bà Jodee Enfield.↵

Trước hoàn cảnh khó khăn của mẹ, AJ quyết định tổ chức một phiên đấu giá trực tuyến để bán những món đồ chơi của mình, với hy vọng có thể giúp gia đình trang trải các khoản chi phí. Cậu bé đem bán nhiều món đồ, từ bộ xếp hình Lego, xe Hot Wheels đến trò chơi trên bàn, tranh ghép hình và phim ảnh.

Không chỉ vậy, AJ còn đưa ra một món đấu giá đặc biệt: một buổi ăn sáng muộn cùng mình. Người thắng cuộc sẽ được cậu bé đến tận nhà và tự tay chuẩn bị bữa ăn. Theo Kare11, bà của AJ đã mua phần đấu giá này.

Chia sẻ với truyền thông địa phương, Jodee cho biết con trai đã quyên góp được gần 800 USD, giúp gia đình thanh toán các hóa đơn còn tồn đọng.

“Con trai tôi là tuyệt nhất. Tôi là người mẹ may mắn nhất thế giới”, Jodee xúc động nói về AJ, người đang chơi ở vị trí hậu vệ phòng ngự trong đội bóng bầu dục của trường.

Các huấn luyện viên của AJ cũng dành nhiều lời khen cho cậu bé. Huấn luyện viên Dan Lippert nhận xét em là người tốt bụng, giàu lòng nhân ái và luôn biết nghĩ cho người khác.

Đáng chú ý, dù một số người thắng đấu giá đề nghị trả lại đồ chơi, AJ vẫn quyết định không giữ chúng mà quyên góp cho một mái ấm.

“Gia đình luôn chăm sóc lẫn nhau. Cháu thực sự rất quan tâm đến mẹ”, AJ chia sẻ.

Sau cuộc phỏng vấn, AJ cùng các đồng đội tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu thứ tám liên tiếp, giúp đội bóng khép lại mùa giải với thành tích bất bại.

Sau trận đấu với đội Stillwater, các thành viên trong đội còn tổ chức thêm một đợt gây quỹ để hỗ trợ AJ và mẹ. Chiến dịch này đã nhận được hơn 2.500 USD tiền quyên góp.