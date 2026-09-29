Cậu bé 1,5 tuổi hiến tủy cứu chị mắc bệnh suy tủy xương

Ngày 29/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa tổ chức lễ ra viện cho bệnh nhi P.T.M.D (4 tuổi, trú TP. Đà Nẵng), sau khi được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Bệnh nhi P.T.M.D sau khi được điều trị thành công bằng phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu đồng loại.

Bệnh nhi khởi phát bệnh từ tháng 2/2026 với tình trạng thiếu máu, xuất huyết, phải truyền máu và tiểu cầu liên tục. Do giảm bạch cầu hạt, trẻ nhiều lần bị nhiễm trùng.

Sau khi được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn. Đây là bệnh lý nguy hiểm do tủy xương không sản xuất đủ các dòng tế bào máu, khiến người bệnh có nguy cơ thiếu máu nặng, xuất huyết và nhiễm trùng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định em trai của bệnh nhi, mới 1,5 tuổi, là người hiến tế bào gốc phù hợp HLA hoàn toàn.

Tuy nhiên, ca ghép đặt ra nhiều thách thức khi bệnh nhi có nhóm máu O, trong khi người hiến nhóm máu B. Đáng chú ý, người hiến chỉ nặng 10kg.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, đây là trường hợp người hiến tủy nhỏ tuổi nhất được thực hiện tại Việt Nam và có bất đồng nhóm máu giữa người cho và người nhận.

Giải bài toán bất đồng nhóm máu

Để xử lý tình huống, Bệnh viện Trung ương Huế quyết định áp dụng biện pháp dung hòa miễn dịch bằng cách truyền nhóm máu của người cho vào cơ thể bệnh nhân nhằm làm giảm hiệu giá kháng thể.

Nhờ phương pháp này, trong ngày lấy tủy, các bác sĩ không phải thực hiện gạn tách hồng cầu khỏi túi tế bào gốc, qua đó bảo tồn số lượng tế bào gốc cho bệnh nhi.

Đây cũng là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Huế triển khai kỹ thuật này. Quá trình lấy tủy từ người hiến mới 1,5 tuổi, nặng 10kg được thực hiện với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa và thành công.

Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ ra viện cho các bệnh nhi được ghép tế bào gốc thành công.

Trong quá trình ghép, bệnh nhi xuất hiện một số biến chứng. Tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị, theo dõi sát và điều trị kịp thời, sức khỏe của trẻ dần ổn định. Các dòng tế bào máu phục hồi tốt và bệnh nhi không còn phụ thuộc vào truyền máu.

Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, nhiều năm triển khai các kỹ thuật y khoa chuyên sâu, trong đó có ghép tạng và ghép tế bào gốc.

Đến nay, bệnh viện đã thực hiện thành công 88 ca ghép tế bào gốc ở trẻ em. Riêng trong điều trị bệnh thalassemia, 24 tháng qua, bệnh viện thực hiện 23 ca ghép tế bào gốc đồng loại, sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột.

Thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc bệnh máu

Cũng tại lễ ra viện chiều 28/9, Bệnh viện Trung ương Huế chúc mừng và cho ra viện 3 bệnh nhi được ghép tế bào gốc đồng loại để điều trị beta-thalassemia.

Trong đó, bệnh nhi M.Đ.K (3,5 tuổi, trú Gia Lai) được ghép tủy từ chị gái 7 tuổi. Bệnh nhi B.N.T.V (13 tuổi, trú Đồng Nai), mắc bệnh từ năm 2 tuổi, được ghép tủy từ chị gái 16 tuổi sau khi tham vấn chuyên gia quốc tế.

Bệnh nhi H.A.Q (6 tuổi, trú Đồng Nai), mắc bệnh từ khi 4 tháng tuổi, được ghép tủy từ chị gái 14 tuổi.

Cả 3 trường hợp đều sử dụng nguồn tủy phù hợp HLA 12/12 từ anh chị em ruột. Hiện các dòng tế bào máu đã phục hồi, sức khỏe ổn định và các bệnh nhi không còn phải truyền máu định kỳ.

Để đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, Bệnh viện Trung ương Huế đã mở rộng thêm phòng ghép, nâng công suất lên 4 bệnh nhi được ghép cùng lúc.

Đặc biệt, bệnh viện đang triển khai kỹ thuật ghép nửa thuận hợp cho những bệnh nhi mắc thalassemia không có người hiến tương thích hoàn toàn HLA trong gia đình. Kỹ thuật này được kỳ vọng mở rộng thêm cơ hội điều trị cho trẻ mắc các bệnh lý huyết học.