VN-Index hôm nay phục hồi tốt hơn cổ phiếu nhờ các mã trụ.

Chỉ số đóng cửa chỉ còn giảm 0,83 điểm tương đương -0,05%. Mức giảm này hầu như không đáng kể, nhưng lại tương phản với độ rộng vẫn tới 217 mã đỏ và 96 mã xanh. Thậm chí 142 cổ phiếu vẫn còn đóng cửa giảm quá 1% so với tham chiếu, tương đương 38% số mã có giao dịch.

Diễn biến này thể hiện hai điều. Thứ nhất, các cổ phiếu hỗ trợ điểm số phục hồi tốt nhất nên VN-Index lấy lại điểm nhanh. Thứ hai, đa số cổ phiếu mới chỉ phục hồi ở vùng giá đỏ và bớt giảm, nên chưa thể cải thiện rõ nét về độ rộng.

Thực vậy, thống kê rổ VN30 chiều nay có tới 25 cổ phiếu tăng giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 4 mã tụt sâu hơn. Nhiều mã lớn đảo chiều rất khá: VIC chốt phiên sáng còn giảm 0,75%, đóng cửa tăng 0,79%, tức là riêng chiều nay đã lên giá tới 1,55%. VHM lấy lại hoàn toàn mức giảm sâu 2,15% của phiên sáng đều quay về tham chiếu. TCB thậm chí ngoạn mục hơn, từ khoảng 1h45 trở đi bắt đầu có cầu vào kéo giá mạnh. Đóng cửa TCB tăng vượt tham chiếu 2,91%, tức là riêng buổi chiều đã tăng 4,69% so với phiên sáng. CTG cũng đảo chiều rất tốt 1,69% và đóng cửa trên tham chiếu 0,33%. GAS tăng thêm 1,29% nữa, chốt tăng 1,73%...

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 cổ phiếu tăng giá hơn 1% so với phiên sáng. Tổng hợp sức mạnh của số đông và các trụ, VN-Index lấy lại gần hết mức giảm gần 20 điểm trong buổi sáng. So với mức đáy giảm hơn 23 điểm (-1,37%), kết quả này càng thể hiện sự tích cực. Thanh khoản rổ VN30 chiều nay cũng ghi nhận tăng gần 24% so với phiên sáng, xác nhận có hoạt động mua nâng giá chủ động khá tốt.

Kết phiên, VN30-Index cũng lùi về sát tham chiếu, chỉ còn giảm nhẹ 1,67 điểm (-0,09%) với 13 mã xanh và 13 mã đỏ. Số mã giảm quá 1% chỉ còn 8 cổ phiếu, trong đó MBB giảm 2,41%, ACB giảm 2,24%, VPB giảm 1,91%, BID giảm 1,64%. Các cổ phiếu này trừ ACB, đều là các trụ rất lớn trong nhóm ngân hàng. Nếu các mã này cũng hồi lên tốt hơn, các chỉ số chắc chắn đã xanh.

Với phần còn lại của thị trường, biên độ phục hồi giá cũng khá mạnh, nhưng vì buổi sáng giảm sâu nên khả năng đảo chiều rất khó khăn. Phần lớn cổ phiếu mới chỉ thu hẹp mức giảm. Độ rộng sàn HoSE có 96 mã xanh và 217 mã đỏ, cải thiện nhẹ so với buổi sáng (53 mã xanh/254 mã đỏ). Số mã giảm quá 1% cũng cải thiện với 142 mã (phiên sáng 174 mã). Số mã giảm quá 2% còn 70 mã (phiên sáng 82 mã).

Thống kê khoảng 52,7% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đạt biên độ phục hồi từ 1% trở lên so với giá thấp nhất ngày. Khoảng 29% đạt biên độ phục hồi từ 2% trở lên. Điều này xác nhận dòng tiền kéo giá lên khá tốt, nhưng còn xa mới đủ để đổi màu giá. Ngoài ra, cổ phiếu phục hồi kém hơn nhiều so với những gì VN-Index thể hiện. Gần 41% thanh khoản khớp lệnh của sàn HoSE vẫn tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu từ 1% trở lên, cũng khẳng định vùng “hoạt động” mạnh của cầu bắt đáy là khá sâu.

Ở nhóm đảo chiều thành công, đại đa số mới kịp chớm vượt tham chiếu. Trong 96 mã xanh, chỉ có 38 mã tăng hơn 1%, thậm chí chỉ 11 mã đạt giao dịch trên 10 tỷ đồng. Những cổ phiếu xuất sắc nhất là SSI tăng 2,3% với 502,5 tỷ, STB tăng 2,61% với 349,9 tỷ, TCB tăng 2,91% với 271,6 tỷ, VND tăng 3,89% với 253,5 tỷ, TCH tăng 4,91% với 209,4 tỷ và PVD tăng 3,51% với 103,4 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài phiên chiều cũng giải ngân mới gấp 2,6 lần buổi sáng, đạt 1.010 tỷ đồng. Vị thế ròng nhờ đó chỉ còn -92,1 tỷ, so với mức -750,4 tỷ buổi sáng. Các mã được mua khá là POW +152,1 tỷ, TCH +35 tỷ, MSN +24,8 tỷ. Phía bán ròng có FPT -157 tỷ, ACB -145,9 tỷ, HDB -103,9 tỷ, MBB -57,4 tỷ.