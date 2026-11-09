Cầu Bái Sim trên đường Nghi Sơn- Bãi Trành bị sụt lún, phương tiện đi lại thế nào?

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Thanh Hóa và Khu Quản lý đường bộ I yêu cầu khắc phục hư hỏng cầu trên tuyến đường Nghi Sơn- Bãi Trành qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, báo cáo từ Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết, do mưa lớn nên cầu Bái Sim trên địa bàn xã Thanh Kỳ, thuộc tuyến đường nối cảng Nghi Sơn với đường Hồ Chí Minh (đường Nghi Sơn - Bãi Trành) bị xói lở mố cầu, sụt lún, phương tiện không thể lưu thông qua cầu.

Cầu Bái Sim thuộc đường Nghi Sơn- Bãi Trành bị mưa lũ cuốn trôi

Đơn vị bảo dưỡng đã rào chắn, phân luồng hướng Nghi Sơn đi Bãi Trành tại Km19+200, hướng Bãi Trành đi Nghi Sơn tại Km30+600. Dự báo mưa lớn còn tiếp tục đến ngày 11/11/2026.

Tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành hiện do UBND Thanh Hóa quản lý. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đường bộ, đồng thời để sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Xây dựng Thanh Hóa, Khu Quản lý đường bộ I khẩn trương duy trì rào chắn, biển báo, đèn cảnh báo ở hai đầu cầu; bố trí người trực gác 24/24 giờ, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện qua khu vực đường Nghi Sơn- Bãi Trành

Tổ chức phân luồng từ xa (tại Km19+200, Km30+600 và các nút giao với quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh); phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông và thông báo phương án phân luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tập trung người, phương tiện, vật tư, thiết bị chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng và các nhà thầu triển khai ngay việc gia cố mố cầu, xử lý nền đường đầu cầu (hoặc làm đường tránh, cầu tạm nếu cần) để sớm thông xe tối thiểu 1 làn; chỉ cho phương tiện lưu thông trở lại sau khi đã kiểm tra, đánh giá bảo đảm an toàn công trình.

Khu Quản lý đường bộ I phối hợp với Sở Xây dựng Thanh Hóa trong tổ chức giao thông, điều tiết, phân luồng; chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng các quốc lộ có liên quan bố trí biển báo, hướng dẫn phân luồng từ xa tại các nút giao giữa quốc lộ với đường Nghi Sơn – Bãi Trành.

Đồng thời, rà soát, chuẩn bị sẵn vật tư, phương tiện dự phòng tại các kho thuộc phạm vi quản lý (dầm cầu, cọc thép, rọ thép...); khi có đề nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa và chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, tổ chức bàn giao ngay để kịp thời khắc phục.