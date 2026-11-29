VIDEO: Cận cảnh cây cầu 4 làn xe bắc qua sông Đáy sắp thông xe 1 phần.

Cầu Mai Lĩnh mới được khởi công từ tháng 6/2025, dài khoảng 1,03 km, kết nối hai phường Chương Mỹ và Yên Nghĩa. Công trình gồm 10 trụ cầu, được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, gấp đôi số làn xe so với cầu hiện hữu.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 21,7 km, mặt cắt ngang rộng 50-60 m, tổng diện tích giải phóng mặt bằng 105,872 ha. Dù có mặt bằng phục vụ thi công, dự án vẫn thuộc nhóm công trình chậm tiến độ, với khối lượng thực hiện mới đạt 22,9% kế hoạch.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện phần cầu bên phải, sớm đưa vào khai thác. Hệ thống trụ cầu ở hai bờ sông cơ bản đã được đổ bê tông. Nhiều vị trí đã lắp đặt xong các phiến dầm và chuyển sang thi công bản mặt cầu.

Các hạng mục lắp dựng dầm thép cầu chính và xây dựng đường dẫn cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Do Quốc lộ 6 vẫn phải đảm bảo lưu thông trong quá trình thi công, cầu Mai Lĩnh mới được xây dựng theo từng giai đoạn. Sau khi hoàn thành và đưa phần cầu bên phải vào khai thác, các đơn vị sẽ tiến hành phá dỡ cầu cũ để triển khai thi công phần cầu bên trái.

Cách tổ chức thi công này nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông trên Quốc lộ 6 – tuyến huyết mạch kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với trung tâm thành phố và các địa phương lân cận, đồng thời phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực lưu thông tại cửa ngõ Tây Nam Thủ đô, góp phần giảm ùn tắc kéo dài, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối giao thông giữa Hà Nội với các địa phương lân cận.

Vị trí thi công cầu Mai Lĩnh mới.