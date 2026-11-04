CATP Huế thắt chặt đoàn kết quân dân, giữ vững an ninh biên giới

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc CATP Huế thăm, tặng quà tại các xã vùng cao

Chuyến thăm, tặng quà của Giám đốc Công an thành phố Huế tại các xã vùng cao A Lưới và Bình Điền không chỉ thể hiện sự quan tâm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, mà còn góp phần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân.

Chiều 3/11, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế đã đến thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã A Lưới và Bình Điền; thăm, làm việc với các đơn vị Bộ đội Biên phòng và động viên thầy cô giáo, học sinh tại hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4

Phát huy vai trò người có uy tín, củng cố an ninh biên giới

Trong chương trình công tác, Đại tá Nguyễn Đình Dương đã trao quà tặng 10 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương. Đây là những cá nhân có vị trí quan trọng trong cộng đồng, luôn góp phần tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đã trao quà tặng các phần quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đã trao quà tặng các phần quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Đại tá Nguyễn Đình Dương đã trao quà tặng các phần quà cho những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Không chỉ là những hạt nhân tích cực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, người có uy tín còn đóng vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng với Nhân dân. Sự đồng thuận, tin tưởng và hưởng ứng của đồng bào chính là nền tảng quan trọng để giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cũng trong dịp này, Giám đốc Công an thành phố Huế đã đến thăm, làm việc và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Đớt, Đồn Biên phòng Hồng Vân và Cửa khẩu A Đớt. Tại các đơn vị, đồng chí thăm hỏi tình hình công tác, đời sống của cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận và động viên các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sự hiện diện, động viên kịp thời của lãnh đạo Công an thành phố là nguồn khích lệ thiết thực đối với những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bám địa bàn, thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Qua đó, tiếp tục tăng cường sự gắn kết giữa lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn bình yên cuộc sống Nhân dân.

Chăm lo giáo dục vùng cao, vun đắp thế trận quốc phòng toàn dân

Một điểm nhấn ý nghĩa trong chuyến công tác là hoạt động thăm, tặng quà Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã A Lưới 3 và A Lưới 4.

Tại đây, Đại tá Nguyễn Đình Dương ân cần thăm hỏi điều kiện dạy và học, sinh hoạt của thầy cô giáo và học sinh; đồng thời động viên các nhà trường tiếp tục vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm chăm lo đời sống và điều kiện học tập cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sự quan tâm dành cho giáo dục vùng cao không chỉ mang ý nghĩa động viên trước mắt mà còn thể hiện trách nhiệm đối với tương lai của thế hệ trẻ nơi biên giới. Khi trẻ em được tạo điều kiện học tập, rèn luyện và trưởng thành, những nền tảng về tri thức, ý thức cộng đồng và trách nhiệm xây dựng quê hương cũng từng bước được vun đắp.

Giám đốc Công an thành phố Huế cũng đã đến thăm, làm việc và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Đớt, Đồn Biên phòng Hồng Vân và Cửa khẩu A Đớt

Giám đốc Công an thành phố Huế cũng đã đến thăm, làm việc và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Đớt, Đồn Biên phòng Hồng Vân và Cửa khẩu A Đớt

Từ việc phát huy vai trò người có uy tín, động viên lực lượng bảo vệ biên giới đến chăm lo giáo dục vùng cao, các hoạt động đều hướng tới mục tiêu chung là xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, gắn kết chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân.

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia, góp phần thắt chặt đoàn kết quân dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Về lâu dài, giữ vững an ninh biên giới không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng vũ trang mà cần sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Sự đồng lòng ấy chính là nguồn lực nội sinh quan trọng để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn bản sắc văn hóa, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.

Xây dựng địa bàn biên giới Huế bình yên, đoàn kết và phát triển vì vậy cần được đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với chăm lo an sinh xã hội, giáo dục và sinh kế của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững./.