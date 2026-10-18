CATP Huế tăng cường kiểm soát ma túy trong hoạt động giao thông đường thủy

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát tại các cảng biển trên địa bàn thành phố Huế, góp phần phòng ngừa vi phạm về ma túy và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Thực hiện cao điểm 60 ngày đêm, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại cảng biển, chủ động phòng ngừa và phát hiện vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông đường thủy.

Chủ động kiểm tra, phòng ngừa nguy cơ từ ma túy

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Huế về cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế đã phối hợp với Cảng vụ Hàng hải, Trạm Biên phòng, Ban Quản lý Cảng Chân Mây và Cảng cá Thuận An tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động giao thông đường thủy.

Trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành phương tiện, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và thuyền viên.

15 thuyền viên được kiểm tra đều âm tính

Tại các cảng biển, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn giao thông, kết hợp kiểm tra chất ma túy đối với thuyền viên đang làm việc trên các phương tiện thủy. Quá trình kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, khách quan, đúng quy định.

Kiểm tra chất ma túy đối với thuyền viên đang làm việc trên các phương tiện thủy

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu nước tiểu xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên đối với 15 thuyền viên trên 3 phương tiện. Kết quả, cả 15 trường hợp đều âm tính với chất ma túy.

Kết quả này góp phần cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý, đồng thời cho thấy ý nghĩa của việc duy trì kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn từ sớm. Hoạt động kiểm soát không chỉ hướng đến phát hiện, xử lý vi phạm mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm của người điều khiển, vận hành phương tiện trong bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, bền vững

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Huế tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh, hướng đến nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ phương tiện và thuyền viên, kiên quyết không sử dụng chất ma túy khi tham gia hoạt động giao thông đường thủy.

Lực lượng CSGT kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện thủy

Việc kết hợp giữa kiểm tra, xử lý và tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa rủi ro, giữ vững an ninh, trật tự tại các cảng biển. Về lâu dài, xây dựng môi trường giao thông đường thủy an toàn, văn minh cần sự phối hợp thường xuyên của cơ quan chức năng, doanh nghiệp khai thác cảng và mỗi thuyền viên. Đây cũng là nền tảng góp phần bảo đảm hoạt động hàng hải ổn định, hỗ trợ phát triển kinh tế biển gắn với mục tiêu phát triển bền vững của thành phố Huế./.