CATP Huế: Phòng ngừa tội phạm từ cơ sở, giữ bình yên cho Nhân dân

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Công an thành phố Huế chủ trì buổi làm việc

Sáng 6/10/2026, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố Huế chủ trì buổi làm việc với Công an 7 phường, xã gồm: Hương Trà, Kim Trà, Kim Long, Hương An, Dương Nỗ, Hóa Châu và Phú Hồ. Cùng dự có Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố và đại diện chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Huế.

Nắm tình hình cụ thể, thực chất

Tại buổi làm việc, Công an các địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời nêu những vấn đề nổi lên, khó khăn, vướng mắc trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an cấp xã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác; giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục và quy chế làm việc.

Giám đốc Công an thành phố Huế cũng yêu cầu đổi mới lề lối, phương pháp công tác của người chỉ huy. Chỉ huy các đơn vị phải trực tiếp xuống cơ sở, làm cùng cán bộ, chiến sĩ, nắm thực tế, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

Chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm

Đối với công tác bảo đảm an ninh cơ sở, các Tổ công tác được yêu cầu tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ dưới sự chỉ đạo, điều phối thống nhất của Trưởng Công an cấp xã.

Việc nắm, phát hiện, nhận định, đánh giá và tham mưu xử lý các tình hình, vụ việc phát sinh phải cụ thể, chi tiết, thực chất. Đặc biệt, cần nắm chắc những mâu thuẫn, vấn đề phát sinh trong nội bộ Nhân dân để tham mưu giải quyết từ sớm, từ cơ sở.

Tất cả vụ việc, dù lớn hay nhỏ, đều phải được tiếp nhận, đánh giá và giải quyết theo đúng quy định. Đây là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hạn chế phát sinh điểm nóng về an ninh, trật tự.

Phối hợp đồng bộ, giữ vững an ninh cơ sở

Phường Kim Long và Hương Trà được xác định là những địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia. Lãnh đạo Công an thành phố Huế yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp, chủ động phòng ngừa, không để phát sinh phức tạp.

Các đơn vị nghiệp vụ cấp phòng có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Công an địa phương bảo vệ mục tiêu, công trình trọng điểm và xử lý những vấn đề phức tạp về an ninh.

Quang cảnh buổi làm việc

Thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, chủ động quản lý địa bàn, đối tượng, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Phát huy vai trò nòng cốt của Công an cấp xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, cùng thực hiện hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ về bảo đảm an ninh, trật tự sẽ góp phần xây dựng địa bàn an toàn, ổn định. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Huế phát triển bền vững, trong đó sự bình yên của cộng đồng là điều kiện thiết yếu cho đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội lâu dài./.