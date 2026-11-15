CATP Huế phát huy đại đoàn kết toàn dân gắn với bảo đảm an ninh trật tự

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng Lộ, xã Khe Tre, Tp. Huế

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thượng Lộ, xã Khe Tre, Tp. Huế trở thành dịp lan tỏa tinh thần gắn bó cộng đồng, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn bình yên khu dân cư.

Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế đã đến dự, chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cùng Nhân dân thôn Thượng Lộ

Sáng 15/11, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an TP Huế đã đến dự, chung vui cùng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cùng Nhân dân thôn Thượng Lộ. Không chỉ là hoạt động sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa, ngày hội còn góp phần củng cố niềm tin, phát huy sức mạnh đoàn kết trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại đoàn kết toàn dân – nền tảng xây dựng cộng đồng vững mạnh

Thôn Thượng Lộ (xã Khe Tre, Tp. Huế) hiện có 385 hộ với 1.605 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 91%, tương ứng 353 hộ với 1.520 nhân khẩu. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và lao động tự do.

Trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với trưởng thôn và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương. Tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực: 372/385 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,6%; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường đạt 99,72%.

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân tự nguyện đóng góp 125 ngày công lao động và hiến hơn 1.000 m² đất để mở rộng đường giao thông. Những đóng góp ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và ý thức làm chủ của cộng đồng trong xây dựng hạ tầng, cải thiện diện mạo nông thôn.

Đây cũng là tiền đề quan trọng để từng hộ gia đình phát huy nội lực, chủ động phát triển kinh tế, khai thác hợp lý lợi thế nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập, hướng đến giảm nghèo bền vững.

Giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới phát triển bền vững

Phát biểu tại ngày hội, Đại tá Dương Văn Thoan ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của cấp ủy Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Thượng Lộ. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, đồng thời gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, đồng chí Dương Văn Thoan, phó Giám đốc Công an TP Huế mong muốn, bà con tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, ấm no.

Lãnh đạo Công an Tp Huế tặng quà chúc mừng

Trao tặng các suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thôn.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế và Công an TP Huế đã trao tặng 40 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thôn.

Những phần quà không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, ngành đối với cộng đồng. Từ những hoạt động thiết thực ấy, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được bồi đắp, tạo thêm động lực để người dân vươn lên trong cuộc sống.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo đảm an ninh trật tự sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Thượng Lộ đang từng bước khẳng định rằng, khi mỗi người dân cùng chung sức, đồng lòng, những giá trị cộng đồng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng để xây dựng quê hương ấm no, văn minh, an toàn và bền vững.

Một số hình ảnh ghi nhận được