CATP Huế nâng hiệu quả quản lý địa bàn, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2026 của Công an thành phố Huế đặt trọng tâm vào nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, góp phần tạo môi trường an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Chủ động nắm tình hình, xử lý vấn đề từ cơ sở

Ngày 2/10, Công an thành phố Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý III và 9 tháng đầu năm 2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an 40 xã, phường trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Huế dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố và lãnh đạo, chỉ huy các phòng trực thuộc.

Trong 9 tháng đầu năm, Công an thành phố Huế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn địa bàn. Công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình được chú trọng; các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự được chủ động phát hiện, tham mưu và giải quyết từ cơ sở.

Cùng với công tác phòng, chống tội phạm, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, lực lượng Công an triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời nghe đại diện các đơn vị tham luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Gần dân, sát dân để nâng hiệu quả quản lý địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm; đồng thời yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Giám đốc Công an thành phố nhấn mạnh công tác chỉ đạo phải được triển khai sâu sát, cụ thể đến từng lĩnh vực, địa bàn và nhiệm vụ. Những vấn đề phát sinh phải được nắm chắc, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu kiên quyết xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời coi trọng phòng ngừa. Công tác tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cần được tăng cường để người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và chấp hành pháp luật.

Một nội dung đáng chú ý là tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự. Việc công khai số điện thoại đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố tại các địa điểm công cộng, trụ sở cơ quan, đơn vị, khu dân cư, tổ dân phố... được xác định nhằm tạo thuận lợi để người dân, du khách và doanh nghiệp phản ánh, cung cấp thông tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Đây cũng là giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh chính đáng, đồng thời củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân. Thông tin về đường dây nóng của Giám đốc Công an thành phố: 0919.697575 cũng đã được công bố hoạt động 24/7 từ ngày 1/10.

Lấy sự an toàn, thuận tiện và hài lòng của người dân làm trọng tâm

Theo định hướng tại Hội nghị, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, du khách và doanh nghiệp tiếp tục là một trong những yêu cầu quan trọng đối với lực lượng Công an thành phố Huế.

Sự an toàn, thuận tiện và hài lòng của nhân dân được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với chất lượng, hiệu quả công tác. Vì vậy, Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ; giải quyết công việc nhanh chóng, đúng quy định, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với đó, Công an thành phố Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chuyển đổi số được yêu cầu triển khai thực chất trên từng lĩnh vực công tác, gắn với cải cách hành chính, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và phục vụ người dân.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tham luận

Trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an được yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là xe quá khổ, quá tải và tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Việc tập trung vào các tuyến, địa bàn, thời điểm có nguy cơ cao nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, bảo vệ người dân và kết cấu hạ tầng giao thông.

Chủ động ứng phó thiên tai, tạo nền tảng phát triển bền vững

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ lụt trong những tháng cuối năm, Đại tá Nguyễn Đình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, bổ sung và triển khai phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng, phương tiện và hậu cần cần được chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Tinh thần chủ động từ cơ sở không chỉ thể hiện trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn trong phòng ngừa, ứng phó các nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đây là yêu cầu có ý nghĩa thiết thực đối với một đô thị thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Với phương châm nhìn thẳng vào kết quả, nhận diện rõ tồn tại để tập trung khắc phục, Công an thành phố Huế xác định tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu công tác năm 2026.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Từ việc nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh chuyển đổi số đến phát huy vai trò của nhân dân và nâng cao chất lượng phục vụ, những nhiệm vụ được đặt ra hướng đến một mục tiêu xuyên suốt: giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Qua đó, hình ảnh lực lượng Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ tiếp tục được củng cố bằng những hành động cụ thể, góp phần xây dựng nền tảng an toàn, ổn định cho thành phố Huế phát triển theo hướng bền vững./.