CATP Huế hướng dẫn chủ đầu tư chủ động nghiệm thu, duy trì an toàn PCCC

PCCC và CNCH là trách nhiệm thường xuyên của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, từ ngày 01/7/2026, cơ quan Công an không thực hiện thủ tục nghiệm thu và kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Trước yêu cầu mới, Công an thành phố Huế hướng dẫn chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình chủ động tổ chức nghiệm thu về PCCC theo đúng quy định.

Chủ động kiểm tra, khắc phục nguy cơ ngay từ công trình

Theo Công an thành phố Huế, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an đã ban hành tài liệu hướng dẫn tự tổ chức nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình để chủ đầu tư, chủ sở hữu nghiên cứu, tham khảo và triển khai thực hiện.

Tài liệu hướng dẫn đã hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến thẩm định thiết kế, nghiệm thu, quản lý và kiểm tra về PCCC. Trong đó làm rõ các đối tượng thuộc diện thẩm định, thẩm duyệt thiết kế về PCCC; nội dung thẩm định của cơ quan quản lý chuyên ngành, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư; đồng thời xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu cùng các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công về PCCC.

Việc làm rõ trách nhiệm giúp các bên chủ động kiểm soát yêu cầu an toàn ngay trong quá trình đầu tư xây dựng, hạn chế nguy cơ tồn tại thiếu sót khi công trình đưa vào sử dụng.

21 nhóm nội dung cần rà soát khi nghiệm thu

Nội dung trọng tâm của tài liệu là hướng dẫn trình tự, hồ sơ và các yêu cầu kiểm tra khi chủ đầu tư, chủ sở hữu tự tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Có 21 nhóm nội dung được tập trung hướng dẫn, gồm giao thông, đường giao thông và bãi đỗ xe chữa cháy; khoảng cách an toàn PCCC; bậc chịu lửa; bố trí công năng; giải pháp ngăn cháy, thoát nạn; hệ thống tăng áp, hút khói; báo cháy tự động; chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn và các hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt, khí.

Bên cạnh đó là việc kiểm tra phương tiện chữa cháy ban đầu, nguồn điện cấp cho hệ thống PCCC, hệ thống cấp khí đốt LPG trung tâm, hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn cùng các nội dung liên quan.

Đáng chú ý, từng nhóm đều nêu yêu cầu kiểm tra và những lỗi thường gặp để chủ đầu tư, chủ sở hữu chủ động rà soát, khắc phục. Các biểu mẫu tham khảo như phiếu kiểm tra thành phần hồ sơ nghiệm thu, báo cáo kết quả thi công, nghiệm thu, biên bản kiểm tra nghiệm thu và các biên bản nghiệm thu thiết bị, hạng mục, công trình cũng được cung cấp nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện.

Duy trì an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động

Sau nghiệm thu, trách nhiệm PCCC và CNCH vẫn được đặt ra thường xuyên đối với chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở. Các đơn vị phải tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật; huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ; thành lập, duy trì hoạt động Đội PCCC và CNCH cơ sở hoặc chuyên ngành; ban hành và thực hiện nội quy PCCC, CNCH.

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Cùng với đó là kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc duy trì các điều kiện an toàn; xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, CNCH; trang bị, duy trì phương tiện PCCC; lập và quản lý hồ sơ; khai báo, cập nhật dữ liệu về PCCC; thực hiện bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và khai báo thông tin cơ sở vào hệ thống dữ liệu theo quy định.

Công an thành phố Huế đề nghị chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình nghiên cứu kỹ tài liệu hướng dẫn, chủ động nghiệm thu, tự kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình công trình hoạt động.

Chủ động phòng ngừa luôn là giải pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng con người và tài sản. Việc nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở, kết hợp với kiểm tra thường xuyên và duy trì nghiêm các điều kiện an toàn PCCC, không chỉ giúp công trình vận hành đúng quy định mà còn góp phần hình thành môi trường sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.

Trong định hướng phát triển bền vững, an toàn PCCC cần được xem là một bộ phận thiết yếu của quá trình đầu tư và vận hành công trình. Chủ động từ thiết kế, thi công, nghiệm thu đến quản lý, sử dụng sẽ góp phần xây dựng các công trình an toàn, giảm thiểu thiệt hại do cháy, nổ và tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội lâu dài./.