CATP Huế giữ vững an ninh ven biển, bảo vệ ngư dân mùa mưa bão

Công an phường Phong Quảng, TP Huế ra quân tuyên truyền, đảm bảo ANTT địa bàn vùng vên biển

Bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền và phối hợp tuần tra, lực lượng Công an tại các xã, phường ven biển thành phố Huế đang triển khai nhiều giải pháp bảo vệ tính mạng, tài sản của ngư dân, chủ động phòng ngừa tội phạm và hạn chế thiệt hại trong mùa mưa bão.

Bám sát cơ sở, bảo vệ sinh kế ngư dân

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an các xã, phường ven biển ở thành phố Huế chủ động bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân, tạo điều kiện để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Tại phường Phong Quảng, địa bàn ven biển và giáp đầm phá Tam Giang, nhiều hộ dân vẫn duy trì nghề đánh bắt hải sản gần bờ bằng thuyền nan, ghe máy công suất nhỏ. Đây là nguồn sinh kế quan trọng, góp phần duy trì thu nhập và ổn định đời sống của người dân địa phương.

Công an phường Phong Quảng thường xuyên tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác

Trước yêu cầu bảo vệ tài sản, ngư lưới cụ, Công an phường Phong Quảng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực thường xuyên đến tận nhà ngư dân tuyên truyền pháp luật, nhắc nhở bà con nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp bảo vệ phương tiện và tổ chức đánh bắt an toàn.

Trong mùa mưa bão, với phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Công an phường còn kịp thời hỗ trợ ngư dân tại các tổ dân phố Phong Hải, Quảng Công, Quảng Ngạn... ứng cứu ghe thuyền bị sóng biển cuốn trôi, góp phần hạn chế thiệt hại về tài sản.

Tăng cường tuần tra, bảo vệ tàu thuyền mùa mưa bão

Tại phường Thuận An, nơi tập trung hàng trăm tàu cá công suất lớn từ 700CV đến 1.000CV hoạt động đánh bắt xa bờ và dịch vụ hậu cần nghề cá, nhiệm vụ bảo đảm ANTT gắn chặt với phòng, chống thiên tai.

Công an phường Thuận An và các đơn vị đến cảng cá Thuận An tuyên truyền ngư dân chủ động bảo vệ tài sản trên tàu thuyền

Phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, trước mùa mưa bão năm nay,, Công an phường chủ động phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở chủ tàu bảo vệ phương tiện, tài sản. Khi tàu thuyền vào nơi tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Để phòng ngừa, lực lượng Công an phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra tại các khu vực ven biển, cảng cá và nơi neo đậu tàu thuyền. Công tác tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo cũng được triển khai nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của chủ tàu.

Công an phường Thuận An đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân mùa mưa bão

Ngư dân được hướng dẫn đưa tàu vào khu neo đậu an toàn, không để tài sản có giá trị trên phương tiện khi không có người trông coi, chủ động khóa các khu vực chứa tài sản, gia cố phương tiện và thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc mất tài sản, người dân cần thông báo kịp thời cho lực lượng chức năng.

Chủ động phòng ngừa, hướng tới phát triển bền vững

Cùng với hoạt động tại cơ sở, Công an thành phố Huế yêu cầu lực lượng Công an các xã, phường ven biển tiếp tục nắm chắc tình hình, tăng cường tuần tra, chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là hành vi trộm cắp tại cảng cá, khu neo đậu và những nơi tập trung nhiều tàu thuyền.

Phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa” được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững ANTT trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Bên cạnh trách nhiệm của lực lượng chức năng, mỗi chủ tàu và ngư dân cần nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, chủ động bảo vệ phương tiện và phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ mất an toàn.

Bảo vệ người dân, giữ an toàn tàu thuyền và duy trì sinh kế nghề biển không chỉ là nhiệm vụ trước mắt trong mùa mưa bão, mà còn là nền tảng để cộng đồng ven biển Huế ổn định đời sống, phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn lực địa phương. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và người dân sẽ góp phần xây dựng địa bàn ven biển an toàn, tăng khả năng chống chịu trước thiên tai, hướng tới phát triển bền vững./.