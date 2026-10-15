CATP Huế: Chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh tại Huế

Công an thành phố Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, góp phần giữ thông thoáng khu vực cổng trường học, bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước cổng trường không chỉ ảnh hưởng mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Công an thành phố Huế đang tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm, hướng đến môi trường học đường thông thoáng, an toàn, văn minh.

Kiểm tra, xử lý vi phạm, lập lại trật tự khu vực cổng trường

Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng và xây dựng môi trường học đường an toàn, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an thành phố Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường học.

Công an thành phố Huế tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực cổng trường học.

Thực tế, vào giờ học sinh đến lớp và tan học, tình trạng bày bán hàng hóa không đúng nơi quy định có thể gây ùn tắc, cản trở đi lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với học sinh và phụ huynh. Hoạt động này còn ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị và trật tự công cộng.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, lực lượng Cảnh sát trật tự chủ động phối hợp với Công an các phường tổ chức tuần tra, kiểm soát tại khu vực trường học. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 16 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt 3.600.000 đồng.

Kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn với xử lý nghiêm vi phạm

Cùng với kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh và người bán hàng rong chấp hành quy định pháp luật; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây cản trở giao thông hoặc ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết lập biên bản, xử lý theo quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ giữ đúng lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.

Việc duy trì kiểm tra thường xuyên, hướng dẫn cụ thể và xử lý đúng quy định có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa vi phạm, từng bước hình thành thói quen kinh doanh đúng nơi quy định, sử dụng vỉa hè và lòng đường đúng mục đích, bảo đảm khu vực trường học luôn thông thoáng.

Phát huy trách nhiệm cộng đồng, hướng đến đô thị bền vững

Bảo đảm trật tự khu vực cổng trường không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà cần sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và toàn thể Nhân dân.

Bảo đảm trật tự khu vực cổng trường cần có sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh và toàn thể Nhân dân.

Mỗi người dân cần chủ động không mua bán, tập kết hàng hóa gây cản trở lối đi; không dừng, đỗ phương tiện tùy tiện trước cổng trường; đồng thời nhắc nhở người thân cùng thực hiện các quy định về trật tự đô thị và an toàn giao thông. Nhà trường và phụ huynh cũng cần phối hợp nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống văn minh cho học sinh.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát trật tự Công an thành phố Huế tiếp tục tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị, bảo đảm an toàn tại khu vực trường học.

Từ những hành động tự giác và sự phối hợp trách nhiệm của cộng đồng, Huế có thêm nền tảng xây dựng môi trường học đường an toàn, đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là hướng đi thiết thực để gắn giữ gìn trật tự công cộng với chất lượng sống của người dân, tạo dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.