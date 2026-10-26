CATP Huế bảo đảm điều kiện công tác cho lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Công an thành phố Huế trang cấp trang phục, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Việc trang cấp trang phục năm 2026 cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của Phòng Hậu cần - Công an thành phố Huế góp phần bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tính chính quy, thống nhất và hiệu quả phối hợp, giữ vững bình yên địa bàn, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Trang cấp trang phục, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ

Vừa qua, Phòng Hậu cần Công an thành phố Huế tổ chức trang cấp trang phục năm 2026 cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Hoạt động thiết thực này góp phần bảo đảm điều kiện công tác, củng cố lực lượng và nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ địa bàn dân cư.

Trong đợt trang cấp, đơn vị đã tiếp nhận, kiểm tra và tổ chức cấp phát 3.149 áo xuân hè dài tay; 3.149 bộ quần áo thu đông; 4.101 áo ấm; 3.149 bộ quần áo xuân hè; 1.678 áo sơ mi; 3.149 đôi giày da; 3.149 đôi dép và 6.298 đôi tất.

Quá trình tiếp nhận, kiểm đếm và bàn giao được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, bảo đảm đúng chủng loại, số lượng, đối tượng và quy định. Việc trang cấp đầy đủ, kịp thời giúp lực lượng có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong các điều kiện thời tiết và môi trường hoạt động khác nhau.

Củng cố lực lượng, nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh, trật tự

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng trực tiếp bám địa bàn, gần dân, sát dân, có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Công an cấp xã nắm tình hình, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật; tham gia phòng ngừa, phát hiện và phối hợp giải quyết các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh.

Bên cạnh việc bảo đảm điều kiện công tác, trang phục thống nhất còn góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng chính quy, nghiêm túc, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần gắn bó với cộng đồng. Đây cũng là yếu tố hỗ trợ tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với Công an cấp xã, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn và phòng ngừa nguy cơ mất ổn định.

Khi mỗi thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động gần dân, lắng nghe và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, thế trận an ninh nhân dân sẽ được củng cố từ nền tảng cơ sở.

Gắn bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển bền vững

Hoạt động trang cấp thể hiện sự quan tâm của Công an thành phố Huế đối với công tác xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, đây là việc làm cụ thể góp phần thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025–2030, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Công an thành phố Huế trang cấp trang phục, củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Định hướng xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng “xanh - thông minh - giàu bản sắc” đòi hỏi môi trường sống an toàn, ổn định và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân. Trong đó, bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở là điều kiện quan trọng để người dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển sinh kế; các hoạt động kinh tế, văn hóa và du lịch có môi trường thuận lợi để phát triển.

Từ những điều kiện công tác thiết thực, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ, đồng hành cùng Công an trong giữ gìn bình yên cuộc sống. Củng cố lực lượng vững mạnh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp chính là nền tảng góp phần bảo đảm ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy thành phố Huế phát triển xanh, hài hòa, bền vững./.