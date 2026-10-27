CATP Hà Nội nhất toàn đoàn Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV năm 2026

Đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng trong Dự thảo luật hiến ghép tạng (sửa đổi) đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Tại cuộc họp báo chiều 27/10, Bộ Y tế khẳng định, mục tiêu của dự thảo Luật không phải khuyến khích trẻ em hiến tạng, mà mở thêm cơ hội cứu người, với những điều kiện bảo vệ đặc biệt nghiêm ngặt.