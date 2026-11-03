CATP Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố

Ngày 3/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp với Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND 5 tỉnh, thành phố giáp ranh; lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành thành phố Hà Nội; Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Giám đốc Công an 5 tỉnh, thành phố.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã, Đồn Công an thuộc Công an TP Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiết lập cơ chế phối hợp toàn diện, không để hình thành khoảng trống địa bàn

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp và những nội dung trọng tâm của Quy chế.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày báo cáo.

Theo đó, thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, từ ngày 12/6/2025, Hà Nội chuyển từ địa bàn tiếp giáp 8 tỉnh xuống còn 5 tỉnh, thành phố gồm: Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên. Tổng diện tích tự nhiên của 6 địa phương là 32.267 km², dân số trên 26 triệu người, với 698 đơn vị hành chính cấp xã.

Quá trình thực hiện các quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội và Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh qua đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa bàn giáp ranh và từng địa phương. Báo cáo cũng chỉ rõ yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đang ngày càng cao hơn, vừa đảm bảo an ninh, trật tự, đồng thời kiến tạo môi trường phát triển, phục vụ mục tiêu tăng trưởng của các địa phương và của đất nước trong tình hình mới.

CATP Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự với Công an 5 tỉnh, thành phố giáp ranh

Ngay sau đó, hội nghị đã tiến hành Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội với 5 Công an tỉnh, thành phố giáp ranh.

Không để tội phạm lợi dụng địa giới hành chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, trong điều kiện liên kết kinh tế, đô thị, hạ tầng giao thông và dịch chuyển dân cư ngày càng mạnh mẽ, các nguy cơ về an ninh, trật tự không dừng lại ở ranh giới hành chính từng địa phương. Tội phạm lợi dụng sự thông suốt của các tuyến giao thông, sự phát triển của không gian mạng và những khoảng trống trong trao đổi thông tin để hoạt động liên địa bàn; đồng thời, những vấn đề về môi trường, lao động, đất đai, phòng cháy, chữa cháy hay an toàn giao thông đều có thể tác động dây chuyền đến nhiều địa phương.

Các chủ trương của Trung ương về phát triển vùng, xây dựng và phát triển Thủ đô, bảo đảm an ninh quốc gia và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các địa phương. Công an các tỉnh, thành phố cần chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vấn đề an ninh, trật tự phát sinh trên địa bàn liên tỉnh.

Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng đề nghị Công an 6 địa phương cần quán triệt đầy đủ chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Công an; xác định an ninh, trật tự tại khu vực giáp ranh là trách nhiệm chung, lợi ích chung. Phải xây dựng cơ chế chia sẻ, kiểm chứng và xử lý thông tin kịp thời; quy định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thẩm quyền xử lý và phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống phức tạp. Các nội dung liên ngành, liên địa bàn cần được rà soát định kỳ để tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Chuyển từ phối hợp hình thức sang phối hợp thực chất, đo đếm bằng kết quả

Đánh giá cao sự chủ động của Công an TP Hà Nội và Công an 5 địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, với nền móng phối hợp đã có, việc Công an Hà Nội và Công an 5 tỉnh giáp ranh chủ động phối hợp chuẩn bị nội dung và đề xuất hội nghị ký kết quy chế phối hợp trên tổng thể các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự hôm nay thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm, quyết tâm rất cao của các địa phương trong phối hợp nâng tầm công tác bảo vệ an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Để quy chế phối hợp triển khai hiệu quả thực chất, đạt mục tiêu xác định, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị cần đưa phối hợp vào chiều sâu, thực chất; lấy hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự của từng địa phương ký kết quy chế phối hợp hôm nay làm thước đo. Chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất trong phối hợp không phải do thiếu cơ chế hay đầu mối, mà chủ yếu nằm ở việc chia sẻ thông tin chưa kịp thời, nhận diện vấn đề chưa đồng bộ, tham mưu còn phân tán, trách nhiệm chưa rõ và việc theo dõi, đôn đốc thực hiện chưa thường xuyên, cụ thể.

Từ đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị chuyển mạnh từ phối hợp theo từng vụ việc sang phối hợp chủ động, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; từ trao đổi thông tin đơn thuần sang thống nhất đánh giá tình hình, thống nhất phương án và phối hợp tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, cần mở rộng phạm vi phối hợp không chỉ công tác bảo đảm an ninh trật tự mà bao gồm cả phối hợp kiến tạo, tạo nền tảng phục vụ phát triển của các địa phương. Đồng thời, phối hợp phải góp phần rõ nét giúp Công an mỗi địa phương hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ công tác- Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Đồng chí nêu rõ, trong điều kiện hiện nay, hoạt động của hệ loại đối tượng không diễn ra bó hẹp tại một địa phương mà mang tính liên kết, liên vùng rất rõ nét. Việc thực hiện quy chế phối hợp phải giúp phòng ngừa hiệu quả hơn, phát hiện xử lý kịp thời hơn, nâng cao năng suất và chất lượng các mặt công tác của mỗi Công an địa phương và hiệu quả phối hợp phải được đo đếm, kiểm chứng bằng dữ liệu chứng minh được.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

“Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an Hà Nội với 5 Công an địa phương giáp ranh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đặt dấu mốc mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự nói chung, công tác bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi địa phương nói riêng”- Bộ trưởng Lương Tam Quang đánh giá

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an 6 địa phương, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội; khẳng định quyết tâm đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai Quy chế một cách thực chất, hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo