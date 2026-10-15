CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không đánh bắt thủy sản bằng phương thức hủy diệt
Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội và Công an các xã, phường vừa tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái quy định.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/catp-ha-noi-khuyen-cao-nguoi-dan-khong-danh-bat-thuy-san-bang-phuong-thuc-huy-diet-post672092.antd