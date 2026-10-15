CATP Hà Nội khuyến cáo người dân không đánh bắt thủy sản bằng phương thức hủy diệt

Trong số năm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam vừa được tìm thấy tại Lào, có một phần mộ còn bia ghi tên, quê quán và ngày hy sinh. Đến nay, lực lượng quy tập Hà Tĩnh đã tìm thấy bảy hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.