CATP Hà Nội: Khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan ma túy, 33 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trả lời báo chí

Chiều 5-10, tại buổi họp báo của UBND TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin, trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, các vụ vi phạm về bếp ăn học đường, hay vụ nam sinh rơi xuống cống tử vong ở phường Đông Ngạc…

9 tháng năm 2026, khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan đến ma túy

Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam - VTV về kết quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố 9 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung chuyển trạng thái từ đấu tranh với nguồn cung ma túy sang đấu tranh với các đối tượng sử dụng ma túy, với 3 mục tiêu chính là giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại.

Kết quả, 9 tháng năm 2026, các chỉ tiêu về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được Bộ Công an giao cho Công an thành phố đều đạt và vượt.

Đến nay, CATP Hà Nội đã khởi tố hơn 2.300 bị can liên quan đến các hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, CATP Hà Nội đang rà soát, quản lý những người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn; đồng thời rà soát địa bàn để xác định người nghiện, tập trung cai nghiện, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 thành phố Hà Nội giảm 50% số xã, phường có ma túy.

Khởi tố 33 vụ án liên quan hơn 40 công ty về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tiếp tục trả lời các câu hỏi về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, môi trường… Phó Giám đốc CATP Hà Nội – Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, 9 tháng năm 206, CATP đã tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm như buôn lậu, kinh doanh vàng bạc trái phép, vi phạm các quy định về kế toán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Đức Long trả lời nhiều câu hỏi về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường...

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đấu tranh, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tính chất xuyên biên giới, có tổ chức.

Kết quả, 9 tháng năm 2026, CATP đã khởi tố 33 vụ án liên quan hơn 40 công ty, khởi tố 364 bị can có hành vi liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, CATP Hà Nội phối hợp với Cục C05 - Bộ Công an tiến hành đấu tranh, triệu tập các đối tượng liên quan đến các hành vi vi phạm về môi trường. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ, trong đó đã triệu tập 340 đối tượng có hành vi vi phạm quy định liên quan đến môi trường.

Đối với tội phạm buôn lậu, CATP Hà Nội đang triển khai một số chuyên án lớn, có tính chất điển hình.

Phó Giám đốc CATP Hà Nội thông tin thêm, thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, đặc biệt là tội phạm về môi trường và các hành vi liên quan đến an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng các hành vi đưa thực phẩm bẩn vào trường học...