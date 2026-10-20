CATP Hà Nội chăm lo sức khỏe toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ năm 2026
Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CAHN-PH06 của Công an TP Hà Nội, Bệnh viện CATP triển khai đợt chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2026 dành cho toàn thể cán bộ cao cấp, cán bộ chiến sĩ, chiến sĩ nghĩa vụ và người lao động trong lực lượng. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc CATP đối với thể lực và đời sống tinh thần của lực lượng công an thủ đô.
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/catp-ha-noi-cham-lo-suc-khoe-toan-dien-cho-can-bo-chien-si-nam-2026-post672661.antd