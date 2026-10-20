CATP Hà Nội chăm lo sức khỏe toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ năm 2026

Tưởng đã suy yếu, siêu bão Champi bất ngờ mạnh trở lại cấp 16, giật trên cấp 17 trong tối 19/10. Đáng chú ý, cơn bão này được dự báo còn tiếp tục tăng cường độ trong ngày 20/10, hướng về đảo Đài Loan (Trung Quốc). Liệu Champi sẽ còn mạnh đến mức nào?