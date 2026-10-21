Cắt u tụy 13 cm, tái tạo mạch máu phức tạp cho người bệnh trẻ tuổi

Trước đó, chị H. nhập viện khám trong tình trạng sức khỏe ổn định, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng chướng bụng nhẹ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u đầu tụy có kích thước khoảng 12-13 cm, xâm lấn tá tràng và tĩnh mạch cửa.

Tĩnh mạch cửa là mạch máu đưa máu từ hệ tiêu hóa về gan. Do mạch máu bị chèn ép trong thời gian dài, cơ thể bệnh nhân đã hình thành mạng lưới mạch máu bàng hệ dày đặc xung quanh khối u nhằm duy trì tuần hoàn. Đây cũng là yếu tố khiến ca phẫu thuật có nguy cơ chảy máu cao.

Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh và hình ảnh tổn thương, TS.BS Cao Mạnh Thấu, phụ trách chuyên môn, quản lý và điều hành Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình, cùng ê-kíp xây dựng phương án phẫu thuật nhằm loại bỏ khối u và bảo đảm lưu thông máu qua tĩnh mạch cửa.

Hình ảnh ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân trẻ tuổi. Ảnh: BV

Ca mổ kéo dài 8 giờ. Ê-kíp tiến hành cắt khối tá tràng đầu tụy, đồng thời từng bước kiểm soát hệ thống mạch bàng hệ quanh khối u. Đoạn tĩnh mạch cửa dài hơn 4 cm bị xâm lấn được cắt bỏ và thay thế bằng đoạn mạch ghép nhằm khôi phục dòng máu về gan.

Các bác sĩ cũng thực hiện các miệng nối giữa tụy, đường mật và đường tiêu hóa để tái lập lưu thông sau khi cắt khối tá tràng đầu tụy, đồng thời giảm nguy cơ biến chứng, đặc biệt là rò tụy.

Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển thuận lợi, các chỉ số sinh tồn ổn định và dòng máu qua tĩnh mạch cửa về gan lưu thông tốt.

Trường hợp trên cho thấy việc xử trí khối u lớn ở vùng đầu tụy có thể đặc biệt phức tạp khi tổn thương xâm lấn các mạch máu quan trọng. Trong khi đó, bệnh lý vùng gan - mật - tụy đôi khi không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Người dân nên đi khám khi xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc bất thường. Những người có tiền sử gia đình mắc ung thư tụy hoặc có hội chứng di truyền liên quan nên trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá nguy cơ và hướng dẫn theo dõi phù hợp./.