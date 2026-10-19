Cát Tường và Trung Dũng thu về thành quả đầu tiên

Cát Tường và Trung Dũng đang đón “quả ngọt” đầu tiên sau khi quyết định “về chung nhà” trong một dự án riêng. Sau thời gian xây dựng nội dung và tương tác với khán giả, talkshow của Cát Tường và Trung Dũng đã chính thức được bật tính năng kiếm tiền.

Trong chương trình, Cát Tường không giấu được niềm vui khi chia sẻ thành quả với khán giả. Nữ nghệ sĩ gửi lời cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian theo dõi kênh mới của cô và Trung Dũng, đồng thời cho biết đây là động lực để cả hai tiếp tục thực hiện các nội dung phục vụ khán giả.

“Cát Tường cũng xin chia sẻ niềm vui là kênh đã bắt đầu bật được kiếm tiền rồi quý vị”, nữ nghệ sĩ nói. Cát Tường còn hài hước cho biết nguồn thu này sẽ trở thành “lộ phí” để hai anh em tiếp tục thực hiện chương trình.

Cát Tường không giấu được niềm vui khi chia sẻ thành quả với khán giả.

Đáng chú ý, Cát Tường tiết lộ ê-kíp đã tiếp thu những góp ý từ khán giả để chương trình ngày càng chỉn chu hơn. Từ cách bài trí không gian đến việc lựa chọn chủ đề, Cát Tường và Trung Dũng đều mong muốn tạo nên một sản phẩm gần gũi và phù hợp với nhu cầu của người xem.

Ở tập 5, talkshow của Cát Tường và Trung Dũng lựa chọn chủ đề “Con Ghét Bố Mẹ”. Đây là vấn đề quen thuộc trong nhiều gia đình, đặc biệt khi con cái bước vào giai đoạn tuổi mới lớn.

Cát Tường và Trung Dũng chia sẻ trong talkshow.

Trung Dũng cho rằng đây là thời điểm trẻ có sự nổi loạn mạnh mẽ, dễ chống đối và không muốn làm theo ý kiến của cha mẹ. Nam diễn viên phân tích rằng ở độ tuổi này, nhiều người chưa nhận thức đầy đủ về những gì cha mẹ đã dành cho mình.

Cát Tường đồng tình với quan điểm của Trung Dũng và kể lại một câu chuyện cô từng nghe từ một đứa trẻ. Theo nữ nghệ sĩ, có những đứa trẻ từng nghĩ rằng bản thân không cần cha mẹ sinh ra, từ đó dẫn đến những cách nhìn khác nhau giữa hai thế hệ.

Việc talkshow được bật kiếm tiền là dấu hiệu tích cực đối với Cát Tường và Trung Dũng sau khi cả hai chính thức “về chung nhà”. Trước đó, quyết định xây dựng một kênh chung của hai nghệ sĩ nhận được sự chú ý bởi họ đã có hơn 30 năm quen biết và đồng hành trong nghề.

Cát Tường vốn là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh. Nữ nghệ sĩ từng gây chú ý với vai Yến trong Đồng tiền xương máu, đồng thời góp mặt trong Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên và nhiều dự án khác. Sau đó, Cát Tường tiếp tục được đông đảo khán giả biết đến với vai trò MC, đặc biệt là chương trình cô đảm nhận vị trí “bà mối” trong nhiều năm.

Cát Tường và Trung Dũng.

Trong khi đó, Trung Dũng có hơn hai thập kỷ hoạt động trên màn ảnh và ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Người đàn bà yếu đuối, Ngọn nến hoàng cung, Lạc Giới, Gạo Nếp Gạo Tẻ, Lưới trời, Giấc mơ của mẹ và Nữ chủ. Ở điện ảnh, nam diễn viên từng góp mặt trong Gái Nhảy, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh và Chị Dâu.

Đặc biệt, Cát Tường và Trung Dũng từng có màn kết hợp đáng chú ý khi cùng đóng Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Việc tiếp tục đồng hành trong một dự án talkshow giúp cả hai có thêm không gian để khai thác sự ăn ý sau nhiều năm quen biết và làm nghề.

Với Cát Tường và Trung Dũng, việc kênh chung bắt đầu có nguồn thu không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính mà còn là tín hiệu cho thấy dự án đang nhận được sự quan tâm nhất định từ khán giả. Đây cũng là động lực để cả hai tiếp tục duy trì “ngôi nhà chung” và thực hiện thêm nhiều chủ đề mới trong thời gian tới.