Cát Tường và Trung Dũng chuẩn bị sang Mỹ sau tuyên bố về chung một nhà

Mới đây, NSƯT Cát Tường gây chú ý khi chia sẻ kế hoạch cho chuyến đi Mỹ cùng Trung Dũng. Nữ nghệ sĩ đăng tải dòng trạng thái hài hước về việc lựa chọn điểm đến giữa Boston và Seattle:"Trời ơi lên kế hoạch đi chơi thôi mà 3 ngày nay muốn bể cái đầu, khó ghê! Đang lựa chọn giữa Boston và Seattle, 2 hướng trái ngược nhau (từ đó sẽ lái xe qua Canada luôn), có ai bạn bè tui ở 2 bang này rước tui không?".

Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm, nhất là khi chuyến đi được nhắc đến ngay sau thời điểm Cát Tường và Trung Dũng công bố dự án chung mới, đánh dấu thêm một lần đồng hành sau khoảng 30 năm thân thiết.

Cát Tường và Trung Dũng chuẩn bị có chuyến đi Mỹ cùng nhau. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 9, Cát Tường và Trung Dũng chính thức giới thiệu dự án Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Đây là talkshow do cả hai cùng xây dựng, xoay quanh những câu chuyện quen thuộc trong cuộc sống và những vấn đề gần gũi với khán giả.

Đáng chú ý, Cát Tường dùng cụm từ "hai anh em đã về chung một nhà" để nói về sự kết hợp lần này. Cách gọi mang màu sắc hài hước nhưng cũng phần nào cho thấy mức độ thân thiết giữa hai nghệ sĩ sau khoảng 30 năm quen biết. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Cát Tường và Trung Dũng từng có cơ hội làm việc và xuất hiện bên nhau trong nhiều chương trình, dự án. Tuy nhiên, cả hai chưa từng có một không gian riêng để cùng trò chuyện và dẫn dắt một chương trình theo cách của mình.

Cát Tường và Trung Dũng lần đầu đồng hành trong talkshow Thật Giả sau 30 năm quen biết. Ảnh: FBNV

Thật Giả vì thế mở ra một hình thức đồng hành mới. Thay vì chỉ xuất hiện cùng nhau trong một tác phẩm, Cát Tường và Trung Dũng cùng đảm nhận vai trò dẫn dắt, chia sẻ những câu chuyện đời sống dưới góc nhìn của hai nghệ sĩ có nhiều năm trải nghiệm trong nghề.

Cát Tường vốn quen thuộc với vai trò diễn viên, MC và người dẫn dắt nhiều chương trình. Trong khi đó, Trung Dũng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua nhiều bộ phim truyền hình và những dạng vai khác nhau. Sự khác biệt về thế mạnh giúp cả hai tạo nên một cách kết hợp khá tự nhiên khi cùng trò chuyện.

Không chỉ đồng hành trong dự án mới, Cát Tường và Trung Dũng còn duy trì sự gắn bó qua những hoạt động ngoài công việc. Bên cạnh những cuộc gặp gỡ đời thường, kế hoạch cùng sang Mỹ được Cát Tường chia sẻ gần đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả.

Sau 30 năm đồng hành trong nghề, Cát Tường và Trung Dũng vẫn nhận được sự yêu mến từ khán giả bởi mối quan hệ thân thiết và cách tương tác tự nhiên. Từ việc "về chung một nhà" trong Thật Giả đến chuyến đi Mỹ sắp tới, cả hai tiếp tục có thêm những trải nghiệm chung bên ngoài công việc.

Có lẽ chính sự gắn bó lâu năm nhưng vẫn giữ được sự thoải mái, chân thành là yếu tố giúp Cát Tường và Trung Dũng tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Sau 30 năm, hai nghệ sĩ vẫn có thể mở ra những câu chuyện và hành trình mới, từ đó mang đến thêm những hình ảnh khác về mối quan hệ đồng nghiệp được xây dựng qua nhiều năm.