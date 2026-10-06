Cát Tường tiếc nuối khi không thể làm 'vợ' Trung Dũng

Mới đây, câu chuyện Cát Tường từng bỏ lỡ một vai diễn đóng cặp cùng Trung Dũng bất ngờ được khán giả quan tâm trở lại. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, cô từng được mời vào vai vợ của Trung Dũng trong một bộ phim, thậm chí nam diễn viên còn muốn cô nhận vai bằng được.

Tuy nhiên, vì lịch quay liên tục thay đổi, đúng thời điểm Cát Tường có kế hoạch sang Mỹ nên cô không thể tiếp tục tham gia. Nữ nghệ sĩ kể lại câu chuyện này với Trung Dũng và hài hước nói rằng mình cảm thấy tiếc nuối khi cuối cùng nam diễn viên đã “làm chồng người ta”.

Cát Tường chia sẻ tiếc nuối khi bỏ lỡ vai diễn cùng Trung Dũng.

Cát Tường chia sẻ: “Vai đó mời tôi trước tiên, nhưng vì dời lịch hoài, đúng lúc tôi kẹt lịch đi Mỹ nên đành ngậm ngùi chia tay”. Trước đó, Trung Dũng cũng từng thuyết phục cô đừng bỏ vai bởi muốn Cát Tường tiếp tục đóng cặp với mình.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu hình ảnh Cát Tường và Trung Dũng trở thành một cặp vợ chồng trên màn ảnh. Hai nghệ sĩ từng cùng tham gia Hạnh phúc bị đánh cắp, trong đó có những phân cảnh khiến khán giả tin rằng họ là một cặp ngoài đời. Cát Tường từng kể rằng sau khi phim lên sóng, cô và Trung Dũng thậm chí bị khán giả hiểu lầm là vợ chồng thật, thậm chí có người còn nghĩ cô mang bầu với nam diễn viên.

Cát Tường và Trung Dũng trong phim Hạnh phúc bị đánh cắp.

Thực tế, Cát Tường và Trung Dũng là những người bạn, đồng nghiệp thân thiết đã quen biết nhau khoảng 30 năm. Cả hai cùng quê Vĩnh Long và từng học trong môi trường sân khấu. Sự thân thiết lâu năm khiến họ có cách tương tác khá tự nhiên mỗi khi đứng cạnh nhau.

Trong sự nghiệp, Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu, truyền hình và điện ảnh Việt Nam. Cô từng gây dấu ấn với Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Hương phù sa và nhiều tác phẩm khác. Ngoài diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn được khán giả biết đến rộng rãi với vai trò MC, đặc biệt qua chương trình Bạn muốn hẹn hò. Năm 2019, cô được trao danh hiệu NSƯT.

Trong khi đó, Trung Dũng cũng là nam diễn viên có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, ghi dấu qua Gạo nếp gạo tẻ, Lạc giới, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh... Hai người từng có cơ hội hợp tác nhưng việc Cát Tường bỏ lỡ thêm một vai vợ của Trung Dũng vẫn trở thành một câu chuyện thú vị trong mối quan hệ nghề nghiệp của họ.

Cát Tường và Trung Dũng. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi cùng thực hiện chương trình Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả. Cát Tường từng gây chú ý với dòng trạng thái “Hẹn hò với người ấy bàn việc!”, khiến khán giả thích thú vì cách gọi đầy ẩn ý. Sau đó, cả hai tiếp tục xuất hiện cùng nhau trong các buổi livestream và nhận nhiều lời trêu chọc từ khán giả.

Dù nhiều lần được khán giả “đẩy thuyền”, cả hai đều khẳng định mối quan hệ ngoài đời là anh em, đồng nghiệp thân thiết. Với Cát Tường, việc từng lỡ vai vợ Trung Dũng có lẽ chỉ là một tiếc nuối nhỏ trong hành trình làm nghề, nhưng lại trở thành câu chuyện thú vị khi nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ gắn bó của hai nghệ sĩ.