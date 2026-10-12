Cát Tường thừa nhận chuyện tình cảm với Trung Dũng thời trẻ

Sau hơn 30 năm quen biết, Cát Tường bất ngờ tiết lộ cô và Trung Dũng từng có chút tình ý khi còn trẻ. Chia sẻ này được nữ nghệ sĩ đưa ra trong chương trình Thật và Giả, khi cả hai cùng bàn luận về chủ đề “Xu hướng thể hiện giới tính thật, tốt hay không?”. Tuy nhiên, Cát Tường cũng nói rõ đó là câu chuyện của thời mới lớn, còn chuyện tình cảm hiện tại của Trung Dũng, cô không nắm rõ.

Cát Tường kể rằng: “Tường khẳng định 100% ngày hai đứa mới lớn là hai đứa cũng có chút tình ý với nhau. Và ngày mới lớn Cát Tường biết anh Dũng có bạn gái, yêu nhau thắm thiết ở dưới quê. Cát Tường cũng có bạn trai, yêu nhau thắm thiết ở dưới quê. Và chúng tôi khẳng định thời điểm đó là như vậy”.

Cát Tường bất ngờ tiết lộ cô và Trung Dũng từng có chút tình ý khi còn trẻ.

Trong cuộc trò chuyện, Cát Tường còn nhắc đến chuyện Trung Dũng thường tự tay nấu ăn cho mẹ. Nữ nghệ sĩ đùa rằng nam diễn viên chưa có vợ nên thường ở nhà chăm sóc mẹ. Trung Dũng lập tức hỏi lại: “Sao em biết anh chưa có vợ?”. Cát Tường đáp: “Chưa có vợ công khai”. Màn đối đáp hài hước khiến câu chuyện đời tư của nam diễn viên thêm phần thu hút.

Cũng tại chương trình, Trung Dũng chia sẻ về những lời đồn đoán liên quan đến xu hướng tính dục của mình, xuất hiện từ sau khi anh tham gia phim Lạc Giới. Nam diễn viên cho biết từng cảm thấy khó chịu khi bị hiểu lầm: “Khi mà mình bị mang tiếng cảm giác rất là khó chịu. Mình không thể nào để cho người ta nói xấu về mình nhưng sau một thời gian thì mình cảm thấy happy vì bây giờ đã làm nghề diễn viên chẳng nhẽ người ta nói tốt nói xấu mình cứ phản bác. Thứ nhất đó là không nên, thứ hai là mình vẫn còn phong độ, mình vẫn còn hấp dẫn một số người nào đó nên khi có thông tin về mình họ tìm hiểu rất là nhiều nên mình cảm thấy thì ra mình vẫn không có xấu, không có già đi, kệ người ta cứ nói gì nói, miễn sao người ta không lấy tiền mình là được”.

Trước những câu hỏi về việc “Trung Dũng là nam hay là cộng đồng LGBT? Anh Dũng thích nam hay thích nữ?”, Cát Tường khẳng định: “Tôi nói thật với quý vị thứ nhất là hiện tại anh Dũng thích con trai hay con gái Cát Tường không biết. Bởi vì ngoài những lúc gặp mặt nhau trên sân khấu, anh Dũng là một người đàn ông rất là chuẩn mực, đẹp trai, phong độ. Tường nghĩ hiện tại là giới tính nào không quan trọng, chúng ta hãy nhìn vào năng lực của anh Dũng, một người nghệ sĩ cống hiến với nghệ thuật với đam mê, một người đàn ông 50 tuổi vẫn body lực lưỡng sáu múi, đẹp trai, phong độ, sạch sẽ, đẹp và làm việc với ai người ta cũng không chê được. Vậy được rồi”.

Cát Tường và Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết ngoài đời.

Cát Tường cũng bày tỏ quan điểm tôn trọng mọi người, bất kể giới tính hay xu hướng tính dục. Theo cô, mỗi người có quyền sống cuộc đời của mình, miễn là biết quan tâm gia đình, hiếu thảo với cha mẹ và có những đóng góp tích cực cho xã hội. Nữ nghệ sĩ nhấn mạnh không nên soi xét chuyện riêng tư của người khác, mà cần đánh giá họ qua cách sống và những việc họ làm.

Ngoài câu chuyện vừa được tiết lộ, Cát Tường và Trung Dũng vốn có mối quan hệ thân thiết từ thời còn học tại trường sân khấu. Cả hai từng hợp tác trong phim truyền hình Hạnh phúc bị đánh cắp, hóa thân thành vợ chồng trên màn ảnh. Những phân cảnh tình cảm cùng sự ăn ý khiến không ít khán giả từng nhầm lẫn mối quan hệ trong phim với đời thực.

Trong sự nghiệp, Cát Tường được biết đến qua các phim truyền hình như Đồng tiền xương máu, Hương phù sa, Gọi giấc mơ về và Cô gái xấu xí. Cô cũng tham gia các phim điện ảnh như Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Ba tác phẩm có tổng doanh thu phòng vé khoảng 231 tỷ đồng, trong đó Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trung Dũng ghi dấu qua nhiều dự án truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Lưới trời và Hạnh phúc bị đánh cắp. Ở lĩnh vực điện ảnh, anh góp mặt trong Lạc Giới, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh và Chị Dâu. Hai phim sau đạt doanh thu tham khảo lần lượt khoảng 273 tỷ đồng và 113 tỷ đồng tại phòng vé Việt.

Năm 2026, Cát Tường và Trung Dũng tiếp tục đồng hành trong talkshow Thật và Giả, cùng chia sẻ quan điểm về tình yêu, gia đình và những vấn đề trong cuộc sống. Sau nhiều năm gắn bó, cả hai vẫn duy trì tình bạn và mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết. Lời tiết lộ về chút tình ý thời trẻ vì thế là một kỷ niệm được nhắc lại sau nhiều năm, không đồng nghĩa với việc hai nghệ sĩ đang có quan hệ tình cảm ở hiện tại.