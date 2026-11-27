Mới đây, NSƯT Cát Tường thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đi dạo vào buổi tối tại thị trấn Skaneateles, bang New York (Mỹ). Giữa thời tiết lạnh, cô liên tục tạo những biểu cảm hài hước trước ống kính.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Cát Tường đón lễ Tạ ơn (Thanksgiving) trên đất Mỹ. Trong bài đăng, nữ nghệ sĩ hài hước kể về tình huống khiến bản thân rơi vào cảnh khó xử khi chưa chuẩn bị được đồ ăn cho dịp lễ đặc biệt này.

Cát Tường đón lễ Tạ ơn (Thanksgiving) trên đất Mỹ.

Cát Tường viết: “Đang hoang mang cho số phận đêm mai của tôi, lang thang đón Thanksgiving lần đầu trên đất Mỹ tại Skaneateles bang New york! Không có Gà Tây định vào mua tạm con gà Costco ăn đỡ ai dè nghe đồn ngày mai đóng cửa hết!”

Không xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ những hoạt động nghệ thuật cầu kỳ, Cát Tường mang đến cho khán giả một góc nhìn gần gũi về chuyến đi Mỹ. Câu chuyện xoay quanh bữa tối ngày lễ cũng cho thấy sự hài hước, thoải mái của nữ nghệ sĩ khi trải nghiệm một dịp lễ truyền thống tại đất nước khác.

Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Cô từng thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Năm 1996, nữ nghệ sĩ giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, đồng thời bắt đầu được chú ý qua vai Yến trong bộ phim Đồng Tiền Xương Máu. Đây cũng là nhân vật giúp Cát Tường tạo dấu ấn mạnh mẽ khi mới 19 tuổi.

Cát Tường.

Sau dấu mốc đầu tiên, Cát Tường tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình như Cô Gái Xấu Xí, Gọi Giấc Mơ Về, Huyền Thoại Tím và Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Trên màn ảnh rộng, cô từng góp mặt trong Hải Nguyệt, Nhà Có 5 Nàng Tiên, Tía Tôi Là Cao Thủ và Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Những vai diễn có cá tính riêng giúp nữ nghệ sĩ duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực phim ảnh suốt nhiều năm.

Bên cạnh phim ảnh, Cát Tường còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu kịch và truyền hình. Cô từng được đông đảo khán giả yêu mến khi đảm nhận vai trò người dẫn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, kết hợp cùng MC Quyền Linh. Với lối trò chuyện tự nhiên, gần gũi, nữ nghệ sĩ được nhiều người gọi bằng danh xưng “bà mối quốc dân”.

Ở thời điểm hiện tại, Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Chuyến đi Mỹ lần này tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị của nữ nghệ sĩ.