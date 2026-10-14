Cát Tường lên tiếng khi Lê Giang 'quay lén' con trai

Mới đây, nghệ sĩ Lê Giang thu hút sự chú ý khi đăng tải hình ảnh và video ghi lại khoảnh khắc đưa con trai út Luke đến trường tham gia chuyến cắm trại kéo dài hai ngày. Đáng chú ý, Cát Tường để lại bình luận dí dỏm, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với niềm hạnh phúc của người mẹ khi nhìn con khôn lớn.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Lê Giang chia sẻ hình ảnh con trai đứng trước cổng trường cùng dòng trạng thái: “Hôm nay trường tổ chức đi cắm trại 2 ngày, soạn từng cái, lo từng chút, to con nhưng rất baby. Hôm nay mẹ đưa Luke xuống cười tủm tỉm, con đi nha mẹ”.

Lê Giang chia ser hình ảnh con trai nhìn từ phía xa. Ảnh: FBNV

Qua những hình ảnh được đăng tải, nữ nghệ sĩ ghi lại khoảnh khắc của con trai từ phía sau khi đưa cậu đến trường. Dù Luke đã lớn, Lê Giang vẫn dành sự quan tâm, chăm chút cho con trong những việc nhỏ nhặt thường ngày. Bài đăng cho thấy niềm vui của nữ nghệ sĩ khi được đồng hành cùng con trong từng giai đoạn trưởng thành.

Bên dưới bài viết, nghệ sĩ Cát Tường để lại bình luận: “Con lớn rồi, nhất là con trai nữa... các mẹ toàn quay lén không hà... quay lén mà mẹ đưa lên mạng luôn ka ka... nhìn con cái hạnh phúc ngang ha chị”.

Trước lời trêu đùa của người bạn thân, Lê Giang đáp lại bằng bình luận ngắn gọn, thể hiện niềm vui khi chứng kiến con trưởng thành. Màn tương tác tự nhiên giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng trở thành điểm nhấn trong bài đăng đời thường của Lê Giang.

Lê Giang và Cát Tường có mối quan hệ thân thiết trong giới giải trí. Cả hai từng chia sẻ nhiều câu chuyện về tình bạn, cuộc sống và những trải nghiệm cá nhân. Sự thoải mái trong cách trò chuyện trên mạng xã hội cho thấy sự gần gũi giữa hai nữ nghệ sĩ, khi Cát Tường có thể thẳng thắn trêu đàn chị còn Lê Giang cũng vui vẻ đáp lời.

Nghệ sĩ Lê Giang. Ảnh: FBNV

Ở thời điểm hiện tại, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Lê Giang dành nhiều sự quan tâm cho gia đình. Nữ nghệ sĩ thường chia sẻ những khoảnh khắc bên con trai út Luke, con gái Lê Lộc và các cháu ngoại. Những hình ảnh đời thường cho thấy gia đình là một trong những niềm vui quan trọng của chị sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong sự nghiệp, Lê Giang ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh, đặc biệt là Bố già và Nhà bà Nữ. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên xuất hiện trong các dự án của Trấn Thành, qua đó trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh rộng.

Thời gian gần đây, thông tin Lê Giang có thể tiếp tục góp mặt trong phim Tết tiếp theo của Trấn Thành nhận được sự quan tâm từ khán giả. Tuy nhiên, khi chưa có thông báo chính thức từ ê-kíp hoặc nữ nghệ sĩ, khả năng tham gia dự án này vẫn chưa được xác nhận.