Cát Tường lên tiếng chuyện hẹn hò ở tuổi 50

Mới đây, trong chương trình Thật & Giả cùng Trung Dũng, Cát Tường có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc sống ở tuổi 50, đặc biệt là chuyện hẹn hò. Từng có nhiều năm dẫn các chương trình mai mối, nữ nghệ sĩ cho biết bản thân cũng từng gặp tình huống dở khóc dở cười khi tìm hiểu qua ứng dụng hẹn hò.

Cát Tường kể: “Tôi làm mấy chương trình hẹn hò nên tôi biết, bây giờ nhiều người dùng mấy app hẹn hò xong chỉnh sửa hình quá đà rồi lúc gặp lại vỡ mộng. Chính tôi cũng bị rồi. Trời ơi, tôi thấy người ta chụp hình đăng lên đẹp lung linh. Tới lúc hẹn nhau ở quán cà phê, tôi tới trễ còn người kia tới sớm. Tôi nhìn thấy cũng quen quen nhưng sao cái tướng kỳ quá, không giống trên hình. Tôi lập tức lẳng lặng đi về”.

Trung Dũng và Cát Tường chia sẻ trong Thật & Giả.

Sau tình huống này, Cát Tường đặt câu hỏi: “Vậy bây giờ lỗi là ở ai? Lỗi ở tôi hẹn mà bỏ về hay lỗi do người kia dùng ảnh giả quá?”. Câu chuyện khiến Trung Dũng bật cười và thốt lên: “Sao cuộc đời Cát Tường bi kịch vậy!”.

Chia sẻ của Cát Tường nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi nữ nghệ sĩ vốn có nhiều năm gắn bó với các chương trình hẹn hò. Từ trải nghiệm của bản thân, Cát Tường cũng đưa ra góc nhìn thực tế về những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ các ứng dụng hẹn hò.

Câu chuyện hẹn hò cũng xuất hiện đúng thời điểm Cát Tường có bước đi mới trong công việc. Sau hơn 30 năm quen biết và hoạt động nghệ thuật, Cát Tường cùng Trung Dũng hiện đồng hành trong dự án Thật & Giả. Đây là talkshow xoay quanh những câu chuyện đời sống, showbiz và các vấn đề được khán giả quan tâm.

Trung Dũng và Cát Tường từng tiết lộ cả hai dự kiến sang Mỹ vào tháng 11/2026.

Không dừng lại ở việc thực hiện chương trình trong nước, Trung Dũng từng tiết lộ cả hai dự kiến sang Mỹ vào tháng 11/2026 để thực hiện talkshow dành cho khán giả Việt ở nước ngoài. Kế hoạch này được xem là bước mở rộng tiếp theo của dự án sau khi những nội dung đầu tiên nhận được sự chú ý.

Ở tuổi 50, Cát Tường vẫn duy trì nhiều hoạt động nghệ thuật bên cạnh cuộc sống riêng. Những năm gần đây, Cát Tường dành nhiều thời gian cho công việc, gia đình và các dự án cá nhân. Bên cạnh diễn xuất, cô tiếp tục phát huy thế mạnh trò chuyện, dẫn dắt và kết nối với khách mời.

Về sự nghiệp phim ảnh, Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí, Hương Phù Sa, Gọi Giấc Mơ Về... Trên màn ảnh rộng, Cát Tường không tham gia quá nhiều phim nhưng từng góp mặt trong ba tác phẩm có tổng doanh thu khoảng 231 tỷ đồng.

Nghệ sĩ Cát Tường.

Cụ thể, Nhà Có 5 Nàng Tiên đạt khoảng 60 tỷ đồng, Tía Tui Là Cao Thủ thu khoảng 50 tỷ đồng, trong khi Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy đạt khoảng 121 tỷ đồng. Trong số này, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy là bộ phim có doanh thu cao nhất mà Cát Tường từng tham gia.

Đáng chú ý, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy cũng đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Cát Tường sau một thời gian tập trung cho công việc MC và các hoạt động khác. Dù điện ảnh không phải lĩnh vực xuất hiện xuyên suốt sự nghiệp, những con số phòng vé trên cho thấy Cát Tường vẫn có dấu ấn nhất định khi tham gia các dự án hướng đến khán giả đại chúng.

Hiện tại, Cát Tường tiếp tục tập trung cho Thật & Giả cùng Trung Dũng. Với nữ nghệ sĩ, đây là một hành trình mới sau nhiều năm làm nghề và cũng là cơ hội để cô tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đời sống theo góc nhìn riêng.