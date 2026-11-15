Cát Tường hẹn hò Trung Dũng, cùng nhau rời Sài Gòn

Mới đây, trên trang cá nhân của Cát Tường, nữ nghệ sĩ đăng tải loạt hình ảnh cùng Trung Dũng trong chuyến đi Đà Lạt kèm dòng trạng thái: “Dạo quanh thành phố Đà Lạt Mộng Mơ!”.

Đặc biệt, trong video đi kèm, Cát Tường tiết lộ về chuyến đi cùng nghệ sĩ Trung Dũng. Nữ MC chia sẻ: “Cát Tường đi họp lớp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Sân khấu Điện ảnh. Bữa nay Trung Dũng không đi vì Trung Dũng phải lên Đà Lạt chuẩn bị cho show diễn ngày mai của Cát Tường với anh Dũng”.

Cát Tường tiết lộ về chuyến đi cùng nghệ sĩ Trung Dũng.

Sau đó, nữ nghệ sĩ hào hứng nói về lịch trình sắp tới: “Bắt đầu hành trình 4 ngày 3 đêm đến Đà Lạt hẹn hò với nghệ sĩ Trung Dũng. Trước mắt là có 2 đêm diễn, 1 đêm tối nay sẽ hát tại trường đại học cho 5.000 học sinh xem. Tối mai sẽ hát cho khán giả xem, đang còn suy nghĩ sáng ngày mốt, 5h sáng có hát nổi ở bờ hồ hay không, tùy theo sức khỏe”.

Chia sẻ của Cát Tường nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách nữ nghệ sĩ sử dụng từ “hẹn hò” khi nhắc đến chuyến đi cùng Trung Dũng. Tuy nhiên, theo những thông tin cô tiết lộ, đây là hành trình kết hợp giữa công việc biểu diễn và trải nghiệm tại thành phố Đà Lạt. Cả hai có lịch trình khá bận rộn với nhiều chương trình phục vụ khán giả trong những ngày lưu lại Đà Lạt.

Cát Tường và Trung Dũng vốn là những gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Cả hai có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, từng tham gia các dự án phim ảnh và chương trình giải trí. Sự đồng hành trong chuyến đi lần này cho thấy mối quan hệ đồng nghiệp gần gũi, thoải mái giữa hai nghệ sĩ.

Cát Tường và Trung Dũng.

Về phía Cát Tường, cô được khán giả biết đến qua vai trò diễn viên sân khấu, phim truyền hình và MC. Nữ nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Đồng Tiền Xương Máu, Cô Gái Xấu Xí. Nhờ lối dẫn chuyện tự nhiên, thẳng thắn và hài hước, Cát Tường trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Trong khi đó, Trung Dũng cũng có sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý với nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng. Nam nghệ sĩ từng tham gia Lạc Giới, Gạo Nếp Gạo Tẻ và Lật Mặt 5: 48H. Khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau giúp anh duy trì dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Dù có lịch trình hoạt động riêng, Cát Tường và Trung Dũng vẫn thường xuyên đồng hành trong các chương trình nghệ thuật. Chuyến đi Đà Lạt lần này không chỉ là dịp để hai nghệ sĩ mang lời ca tiếng hát đến với khán giả mà còn mang đến những khoảnh khắc đời thường vui vẻ, gần gũi. Những hình ảnh được Cát Tường chia sẻ đang tiếp tục nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.