Cát Tường được ông chủ lớn tặng quà giá trị ở Mỹ

Mới đây, NSƯT Cát Tường thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong chuyến đi Mỹ. Nữ nghệ sĩ cho biết cô vừa có buổi đi ăn sáng, shopping và nhận được một món quà đặc biệt từ một người được cô gọi thân mật là “ông chủ Lớn”.

Cát Tường viết trên trang cá nhân: "Đi ăn sáng rồi đi shopping... được ông chủ Lớn tặng cái đồng hồ... thật tuyệt vời". Trong hình ảnh được đăng tải, nữ nghệ sĩ vui vẻ tạo dáng bên bàn ăn, sau đó chụp ảnh cùng người đàn ông được cô gọi là “ông chủ Lớn”.

Cát Tường chia sẻ được 'ông chủ Lớn' tặng đồng hồ.

Đáng chú ý, người đàn ông này xuất hiện trong một không gian được bài trí nhiều vật dụng mang dấu ấn điện ảnh, trong đó có máy chiếu phim và nhiều khung ảnh. Cát Tường cũng tỏ ra khá thân thiết với người này khi cùng chụp ảnh và vui vẻ khoe món quà vừa nhận.

Bên cạnh những hoạt động tại Mỹ, Cát Tường vẫn duy trì công việc nghệ thuật sau nhiều năm gắn bó với sân khấu, truyền hình và điện ảnh. Nữ nghệ sĩ bước vào nghề từ những năm 1990, từng gây chú ý khi tham gia Tiếng hát Truyền hình TP.HCM trước khi theo đuổi diễn xuất. Một trong những vai diễn giúp tên tuổi Cát Tường đến gần hơn với khán giả là nhân vật trong Đồng tiền xương máu. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong nhiều phim truyền hình, điện ảnh và các dự án sân khấu.

Năm 2019, Cát Tường được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh diễn xuất, cô còn tạo dấu ấn ở vai trò MC. Đặc biệt, thời gian dẫn Bạn muốn hẹn hò giúp Cát Tường trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Lối dẫn tự nhiên, hài hước và khả năng kết nối với người chơi khiến cô được yêu mến với biệt danh “bà mối quốc dân”.

NSƯT Cát Tường. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm hoạt động ở nhiều lĩnh vực, Cát Tường tiếp tục làm mới hình ảnh bằng những dự án nội dung riêng. Gần đây, sự chú ý của khán giả dành cho nữ nghệ sĩ còn gắn liền với Trung Dũng, người đồng nghiệp đã quen biết cô hơn 30 năm.

Cát Tường và Trung Dũng cùng quê Vĩnh Long, từng học chung trường sân khấu và có nhiều năm đồng hành trong nghề. Cả hai từng hợp tác ở một số dự án nghệ thuật, trong đó có Hạnh phúc bị đánh cắp, khi cùng hóa thân thành một cặp vợ chồng. Sự ăn ý trên màn ảnh cũng như cách tương tác tự nhiên ngoài đời khiến hai nghệ sĩ nhiều lần được khán giả ghép đôi.

Thời gian gần đây, câu chuyện này một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm khi Cát Tường và Trung Dũng chính thức “về chung một nhà” theo cách riêng. Cả hai cùng xây dựng kênh nội dung mang tên Trung Dũng Cát Tường - Thật Giả, trực tiếp dẫn dắt các cuộc trò chuyện xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống.

Cụm từ “về chung một nhà” nhanh chóng tạo chú ý bởi đây vốn là lời trêu đùa quen thuộc của khán giả dành cho hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, Cát Tường và Trung Dũng đều xác định đây là mối quan hệ anh em, đồng nghiệp, không phải chuyện tình cảm. Trung Dũng từng cho biết anh xem Cát Tường như em gái.

Cát Tường và Trung Dũng đang gây sốt khi cùng nhau thực hiện talkshow. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi dự án lên sóng, màn kết hợp của cả hai tiếp tục nhận được sự quan tâm. Sau hơn 30 năm làm nghề, Cát Tường và Trung Dũng vì thế có thêm một điểm chung đáng chú ý. Nếu trước đây họ chủ yếu xuất hiện cạnh nhau trong các vai diễn hoặc dự án riêng lẻ, hiện tại cả hai đã có một không gian chung để trò chuyện, chia sẻ những trải nghiệm trong nghề và cuộc sống. Đây cũng là lý do màn tái hợp của hai nghệ sĩ tiếp tục trở thành chủ đề được khán giả quan tâm trong thời gian qua.