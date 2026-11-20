Mới đây, Cát Tường đăng tải trên trang cá nhân loạt hình ảnh vui vẻ bên bạn bè trong chuyến đi Mỹ. Đáng chú ý, nữ nghệ sĩ có dịp hội ngộ ca sĩ Hàn Thái Tú. Cả hai thoải mái trò chuyện, ăn uống và lưu lại những khoảnh khắc thân thiết, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Ít ai biết rằng Cát Tường và Hàn Thái Tú từng có thời gian yêu nhau khi còn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Nam ca sĩ từng tiết lộ nữ nghệ sĩ là mối tình đầu của mình. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và dành cho nhau sự trân trọng. Trước những lần hội ngộ tại Mỹ, Cát Tường cũng từng khẳng định cả hai hiện chỉ là bạn bè.

NSƯT Cát Tường hội ngộ ca sĩ Hàn Thái Tú tại Mỹ. Ảnh: Chụp màn hình

Sinh năm 1977 tại Huế, Cát Tường là gương mặt quen thuộc của sân khấu và màn ảnh Việt. Cô từng đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996. Dù có năng khiếu ca hát, diễn xuất mới là lĩnh vực giúp nữ nghệ sĩ tạo dựng tên tuổi.

Năm 19 tuổi, Cát Tường gây chú ý với vai Yến trong phim Đồng tiền xương máu. Hình tượng người phụ nữ sắc sảo, thực dụng được cô thể hiện thành công, khiến nhân vật tạo ấn tượng mạnh với khán giả. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm như Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về, Nhà có 5 nàng tiên và Tía tui là cao thủ.

Bên cạnh diễn xuất, Cát Tường còn được khán giả yêu mến với vai trò người dẫn chương trình truyền hình. Lối dẫn tự nhiên, thẳng thắn và hài hước giúp cô tạo dựng hình ảnh gần gũi. Năm 2019, nữ nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Trái ngược với sự nghiệp nhiều dấu ấn, cuộc sống tình cảm của Cát Tường trải qua không ít biến cố. Năm 2001, cô kết hôn nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi chia tay, nữ nghệ sĩ trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi dạy con gái Tường An. Để chăm lo cho gia đình, cô từng đảm nhận nhiều công việc, từ đóng phim, diễn kịch, dẫn chương trình đến kinh doanh.

Cát Tường tận hưởng chuyến đi và gặp gỡ những người bạn thân thiết. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 49, Cát Tường vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian cho du lịch và gặp gỡ bạn bè. Sau những thăng trầm trong sự nghiệp lẫn tình cảm, nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc thân, tập trung chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui thường ngày.