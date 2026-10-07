Mới đây, Cát Tường chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến tham quan NASA tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ hào hứng viết: “Cùng Tường đến tham quan Nasa nè cả nhà ơi, quá tuyệt vời luôn”. Trong những hình ảnh được đăng tải, Cát Tường ghi lại khoảnh khắc khám phá không gian trưng bày và tìm hiểu nhiều thông tin liên quan đến hành trình đưa con người lên vũ trụ.

Trước khi đến NASA, Cát Tường ghé một quán cơm tấm Việt Nam tại Mỹ để dùng bữa. Sau khi “no bụng”, nữ nghệ sĩ tiếp tục di chuyển đến khu tham quan Space Center Houston, nơi được xem là trung tâm dành cho khách tham quan chính thức của NASA Johnson Space Center. Địa điểm này nằm tại Houston, bang Texas, đồng thời gắn liền với lịch sử các chương trình không gian có người lái của NASA.

Cát Tường đến tham quan NASA tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Tại đây, Cát Tường dành thời gian tìm hiểu về cách các phi hành gia được đưa ra ngoài không gian, thực hiện nhiệm vụ rồi trở về Trái đất. Một trong những nội dung khiến nữ nghệ sĩ chú ý là quá trình một tàu vũ trụ thực hiện hành trình trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo kiến thức được giới thiệu tại khu trưng bày, khi trở về Trái đất, tàu phải thực hiện quá trình điều chỉnh quỹ đạo để hướng về hành tinh xanh. Với các sứ mệnh Apollo, tàu sau khi rời quỹ đạo Mặt Trăng sẽ bay về phía Trái đất, sau đó tách khoang chỉ huy khỏi các bộ phận khác trước khi bước vào giai đoạn tái nhập khí quyển.

Đây cũng là một trong những giai đoạn phức tạp nhất của hành trình. Khi bắt đầu đi vào khí quyển, tàu có vận tốc cực lớn, lên tới gần 40.000 km/h. Lớp khí quyển tạo ra lực cản rất lớn, đồng thời khiến lớp chắn nhiệt của khoang tàu phải chịu nhiệt độ khắc nghiệt. Sau khi tốc độ giảm xuống mức phù hợp, hệ thống dù được triển khai để tiếp tục làm chậm tàu trước khi khoang đáp xuống đại dương. Trong các sứ mệnh Apollo, việc hạ cánh xuống biển và thu hồi phi hành gia được lực lượng hải quân Mỹ phối hợp thực hiện.

Cát Tường hiểu rõ hơn về cách hoạt động của phi hành gia ngoài không gian vũ trụ qua loạt mô hình mô tả. Ảnh: FBNV

Space Center Houston hiện sở hữu nhiều khu trưng bày đáng chú ý. Trong đó có Starship Gallery với các tàu vũ trụ từng bay vào không gian như Apollo 17, Mercury 7, Gemini V cùng mẫu đá Mặt Trăng và thiết bị liên quan đến Skylab. Khu Independence Plaza trưng bày mô hình tàu con thoi Independence đặt trên máy bay vận chuyển NASA 905.

Ngoài ra, du khách còn có thể tìm hiểu về các bộ đồ phi hành gia, Trạm Vũ trụ Quốc tế và chương trình Artemis - kế hoạch đưa con người trở lại Mặt Trăng. Các chuyến tham quan bằng xe điện cũng đưa khách đến khuôn viên Johnson Space Center, nơi có những địa điểm quan trọng như khu đào tạo phi hành gia và Mission Control.

Chuyến tham quan NASA mang đến cho Cát Tường trải nghiệm khác biệt trong hành trình ở Mỹ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ nghệ sĩ cho thấy sự hào hứng khi được tận mắt tìm hiểu về những thành tựu khoa học và hành trình khám phá không gian của con người.