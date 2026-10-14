Cát Tường có bước đi mới ở tuổi 49

Mới đây, Cát Tường chia sẻ hình ảnh chụp cùng NSND Trịnh Kim Chi và các đồng nghiệp tại hậu trường một dự án kịch. Nữ nghệ sĩ viết: “Đã hoàn thành những ngày tập và ghi hình vở kịch ‘Hai Người Đàn Bà’ của đạo diễn Nguyễn Thu Phương, cám ơn chị yêu đã cho em một vai diễn hay! Hẹn ngày chị em mình tiếp tục hợp tác nha”.

Qua chia sẻ này, có thể thấy Cát Tường vừa hoàn thành thêm một dự án diễn xuất, đồng thời bày tỏ sự trân trọng dành cho người đồng nghiệp đã tạo cơ hội để cô thử sức với vai diễn mới. Ở tuổi 49, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, liên tục tìm kiếm những cơ hội phù hợp để phát huy kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm làm nghề.

Cát Tường chia sẻ hình ảnh ở hậu trường.

Vở kịch Hai Người Đàn Bà được giới thiệu trong chương trình kịch truyền hình Chuyện bốn mùa, phát sóng trên HTV - Đài Truyền hình TP.HCM. Tác phẩm do Nguyễn Thu Phương đạo diễn, đồng thời chỉnh sửa kịch bản, khai thác câu chuyện theo hướng chính kịch với những mâu thuẫn tâm lý và màn đấu trí giữa các nhân vật.

Điểm đáng chú ý của Hai Người Đàn Bà nằm ở cách xây dựng xung đột. Thay vì đặt người tốt đối đầu với kẻ xấu theo mô-típ quen thuộc, tác phẩm tập trung vào những bất đồng giữa các nhân vật đều có nguyên tắc và quan điểm riêng. Những lựa chọn khác nhau khiến mối quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, qua đó mở ra nhiều góc nhìn về tình người, sự thấu hiểu và cách ứng xử trong cuộc sống.

Trong vở diễn, Cát Tường và NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận hai nhân vật nữ trung tâm. Nhân vật của Cát Tường được giới thiệu là người phụ nữ mạnh mẽ, có lập trường rõ ràng và tạo thế đối trọng với nhân vật do Trịnh Kim Chi thể hiện. Những màn tranh luận, xung đột tâm lý giữa hai người phụ nữ là một trong những điểm nhấn của câu chuyện.

Cát Tường và NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận hai nhân vật nữ trung tâm.

Sự góp mặt của Mai Sơn Lâm cũng góp phần kết nối các tuyến nhân vật, tạo thêm diễn biến cho mối quan hệ giữa hai người phụ nữ. Với cách triển khai tập trung vào tâm lý và lời thoại, Hai Người Đàn Bà đặt ra yêu cầu cho diễn viên trong việc thể hiện cảm xúc, quan điểm và những chuyển biến bên trong nhân vật.

Đối với Cát Tường, đây là dịp tiếp tục khẳng định sự gắn bó với diễn xuất bên cạnh những công việc khác trong lĩnh vực giải trí. Nữ nghệ sĩ từng được khán giả biết đến qua vai Yến trong Đồng tiền xương máu, sau đó góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Hương phù sa và Gọi giấc mơ về. Cô cũng có kinh nghiệm diễn xuất trên màn ảnh rộng với các phim Nhà có 5 nàng tiên, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy.

Trong đó, Siêu lừa gặp siêu lầy đạt doanh thu khoảng 121,6 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam. Hai phim Nhà có 5 nàng tiên và Tía tui là cao thủ lần lượt được ghi nhận đạt khoảng 60 tỷ đồng và 50 tỷ đồng.

Cát Tường.

Ngoài diễn xuất, Cát Tường còn ghi dấu với vai trò MC. Sau nhiều năm hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau, cô vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu và các dự án có cơ hội khai thác chiều sâu nhân vật.

Việc hoàn thành Hai Người Đàn Bà cho thấy Cát Tường tiếp tục hoạt động nghệ thuật ở tuổi 49, đồng thời có thêm cơ hội hợp tác cùng NSND Trịnh Kim Chi trong một tác phẩm khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật. Dù lịch phát sóng cụ thể chưa được công bố, dự án đánh dấu một trong những hoạt động đáng chú ý của nữ nghệ sĩ trong thời gian gần đây. Qua chia sẻ trên trang cá nhân, Cát Tường cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng đạo diễn Nguyễn Thu Phương trong những lần hợp tác tiếp theo.