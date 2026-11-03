Cát Tường bất ngờ thông báo bán nhà

Mới đây, Cát Tường đăng tải hình ảnh kèm thông tin rao bán một căn nhà tại khu vực Gò Vấp, TP.HCM. Theo chia sẻ, căn nhà có kết cấu một trệt, một lầu, gồm ba phòng ngủ cùng các tiện ích phục vụ sinh hoạt gia đình. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi trước đó nữ nghệ sĩ vừa chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong ngày tân gia nơi ở mới.

Đáng chú ý, diễn viên Tiết Cương cũng có mặt trong buổi tiệc thân mật này. Sự xuất hiện của đồng nghiệp lâu năm khiến không khí buổi gặp gỡ thêm rộn ràng. Như vậy, việc Cát Tường rao bán căn nhà tại Gò Vấp được hiểu là động thái sang nhượng nơi ở cũ sau khi cô đã chuyển đến nhà mới, không phải thông tin cho thấy nữ nghệ sĩ gặp khó khăn về kinh tế.

Cát Tường chia sẻ thông tin rao bán nhà cũ.

Ở tuổi 49, Cát Tường vẫn duy trì cuộc sống năng động với nhiều hoạt động nghệ thuật. Khán giả biết đến cô không chỉ qua những vai diễn trên sân khấu, màn ảnh mà còn bởi vai trò MC. Với cách dẫn chuyện tự nhiên, hài hước và thẳng thắn, nữ nghệ sĩ từng được yêu mến gọi là “bà mối quốc dân”. Bên cạnh đó, cô còn tham gia nhiều chương trình giải trí, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện đời sống trên mạng xã hội.

Sinh năm 1977 tại Huế, Cát Tường có nền tảng đào tạo chuyên nghiệp khi thi đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 1995. Sau khi tốt nghiệp, cô hoạt động tại Nhà hát Kịch TP.HCM và từng bước khẳng định khả năng diễn xuất. Năm 2019, nữ nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Cát Tường duy trì cuộc sống năng động với nhiều hoạt động nghệ thuật.

Một trong những vai diễn tạo dấu ấn sớm nhất trong sự nghiệp của Cát Tường là Yến trong phim truyền hình Đồng tiền xương máu. Nhân vật có tính cách phức tạp, nhiều tham vọng giúp cô được đông đảo khán giả nhớ mặt. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục tham gia các phim Hướng nghiệp, Hương phù sa, Cô gái xấu xí, Gọi giấc mơ về và Hạnh phúc bị đánh cắp.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Cát Tường từng góp mặt trong Nhà có 5 nàng tiên, Đường đua, Tía tui là cao thủ và Siêu lừa gặp siêu lầy. Trong đó, Nhà có 5 nàng tiên đạt doanh thu khoảng 60 tỷ đồng, Tía tui là cao thủ thu về khoảng 50 tỷ đồng, còn Siêu lừa gặp siêu lầy đạt khoảng 121,6 tỷ đồng. Đây là doanh thu phòng vé của các tác phẩm có sự tham gia của nữ nghệ sĩ, không phải thu nhập cá nhân cô nhận được.

Năm 2026, Cát Tường vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng có xu hướng chọn lọc dự án. Cô từng tiết lộ đã từ chối hai lời mời đóng phim, đồng thời tham gia kịch truyền hình Hai Người Đàn Bà và duy trì công việc trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định chưa có ý định giải nghệ.

Từ thông tin rao bán căn nhà cũ đến những hình ảnh trong tiệc tân gia, cuộc sống hiện tại của Cát Tường tiếp tục nhận được sự quan tâm. Ở tuổi 49, cô vẫn duy trì công việc nghệ thuật và có những thay đổi mới trong không gian sống.