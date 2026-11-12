Cát Tiên nâng tầm nông sản từ chương trình OCOP

Trước khi tham gia chương trình OCOP, sản phẩm bún, miến khô của chị Trần Thị Vân ở thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3 chủ yếu tiêu thụ tại địa phương

Khơi dậy tiềm năng, nâng giá trị sản phẩm

Gắn bó nhiều năm với nghề làm bún, miến khô truyền thống, chị Trần Thị Vân, thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3, trước đây chủ yếu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tại địa phương. Được sự hỗ trợ, hướng dẫn của chính quyền, chị mạnh dạn tham gia chương trình OCOP và sản phẩm được công nhận đạt hạng 3 sao.

Khoảng 3 năm trở lại đây, bên cạnh duy trì thị trường truyền thống, chị Vân tích cực tham gia các hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại và đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử. Nhờ đó, sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương.

Chị Vân chia sẻ, từ khi được công nhận OCOP, có nhãn hiệu, uy tín sản phẩm được nâng lên, thương hiệu cũng được khách hàng chú ý nhiều hơn. Đây là động lực để cơ sở tiếp tục duy trì nghề truyền thống và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Được công nhận OCOP 3 sao giúp sản phẩm có uy tín và thương hiệu hơn, khách hàng tin tưởng hơn. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục giữ nghề truyền thống, nâng cao chất lượng và đưa sản phẩm bún, miến khô của quê hương đến với nhiều người tiêu dùng hơn. Chị Trần Thị Vân, thôn Tiến Thắng, xã Cát Tiên 3

Không chỉ những cơ sở sản xuất lâu năm, chương trình OCOP còn tạo cơ hội để người trẻ trở về quê hương khởi nghiệp, khai thác tiềm năng nông sản bản địa.

Tại xã Cát Tiên 2, Bế Thị Thu Huyền và Lương Thị Duyên sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, có 4 năm làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định trở về quê năm 2020 để khởi nghiệp với cây ca cao.

Chị Bế Thị Thu Huyền (ở giữa) xã Cát Tiên 2 chia sẻ về mô hình liên kết trồng ca cao với 15 hộ dân trên diện tích khoảng 6 ha tại địa phương

Chứng kiến nhiều vườn ca cao bị bỏ hoang, thậm chí chặt bỏ vì đầu ra bấp bênh, cả hai lựa chọn hướng chế biến sâu, tạo ra những sản phẩm chocolate mang thương hiệu quê hương. Từ đó, Công ty TNHH Bản Ca cao từng bước hình thành và phát triển.

Để bảo đảm nguồn nguyên liệu, doanh nghiệp liên kết với 15 hộ dân trên diện tích khoảng 6 ha tại xã Cát Tiên 2; ký hợp đồng thu mua ổn định, hướng dẫn quy trình chăm sóc và kiểm soát chất lượng. Với giá thu mua trái ca cao tươi trên 10.000 đồng/kg đã góp phần tạo đầu ra và khuyến khích người dân duy trì sản xuất.

Doanh nghiệp thu mua ca cao và chế biến ngay tại xã Cát Tiên 2

Từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, Bản Ca cao phát triển nhiều dòng sản phẩm như bột ca cao nguyên chất, bột ca cao sữa, chocolate đen, chocolate trắng, chocolate sữa và chocolate matcha. Các sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, có mặt tại nhiều cửa hàng đặc sản ở Hà Nội, Đà Lạt, Phú Quốc, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hội An...

Doanh nghiệp cũng đẩy mạnh bán hàng trên Facebook, Shopee, TikTok, Lazada và Zalo. Vào mùa thu hoạch, lượng ca cao nguyên liệu thu mua để chế biến đạt khoảng 2,5 tấn mỗi tuần.

Từ cây trồng từng gặp khó khăn về đầu ra, ca cao đang được nâng cao giá trị nhờ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu. Mô hình còn tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người trồng, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Mở rộng liên kết, phát triển sản phẩm đặc trưng

Tại xã Cát Tiên 2, chương trình OCOP đang tạo động lực để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã, quy trình chế biến và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Chương trình OCOP góp phần đưa các sản phẩm nghề truyền thống từ các hộ gia đình vươn xa, tiếp cận rộng hơn các thị trường

Đến nay, địa phương có 17 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 3 sản phẩm đạt 4 sao và 14 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm khá đa dạng, phản ánh lợi thế nguyên liệu nông nghiệp và sự chủ động, sáng tạo của các chủ thể kinh tế nông thôn.

Nổi bật là nhóm sản phẩm từ hạt điều của Hợp tác xã Lê Gia, gồm: hạt điều rang muối Lê Gia, hạt điều rang muối sạch lụa, hạt điều sữa và hạt điều rang nguyên vị. Trong đó, 3 sản phẩm đạt 4 sao, được công nhận ngày 25/12/2025; sản phẩm còn lại đạt 3 sao.

Bên cạnh ca cao và hạt điều, địa phương còn có mật ong dú Cát Tiên của Tổ hợp tác ong dú Cát Tiên; các sản phẩm từ trái tầm bóp của Công ty Song Nga như tầm bóp, mứt tầm bóp, tầm bóp sấy khô, nước cốt tầm bóp. Các sản phẩm gạo nguyên cám Hằng Thịnh và chè dây xoăn tuyết của hộ kinh doanh địa phương cũng được công nhận OCOP 3 sao.

Sản phẩm socola được chế biến từ những trái ca cao trồng tại các xã Cát Tiên

Ông Nguyễn Hoàng Lịch, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 2 cho biết, địa phương quan tâm khai thác lợi thế sản phẩm đặc trưng, khuyến khích các cơ sở sản xuất, hợp tác xã và hộ kinh doanh đầu tư chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản. Qua đó, nâng cao giá trị nguyên liệu tại chỗ, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế nông thôn.

Tại xã Cát Tiên 3, cùng với duy trì 2 sản phẩm OCOP 3 sao đã được công nhận, địa phương tập trung đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp, thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị bền vững.

Ông Trần Quang Trừng, Chủ tịch UBND xã Cát Tiên 3 cho biết, xã định hướng phát triển thêm các sản phẩm đặc trưng như: ốc bươu đen, gà đồi, gà trống thiến, rượu cần, cơm lam, heo đen...

Lương Thị Duyên với các sản phẩm chocolate của Công ty TNHH Bản Ca cao

Thực tế cho thấy, chương trình OCOP không chỉ khuyến khích các chủ thể nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác mà còn thúc đẩy đầu tư chế biến, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị nông sản.

Các địa phương vùng Cát Tiên đang tiếp tục hỗ trợ nông dân và hộ cá thể duy trì chất lượng các sản phẩm OCOP, khuyến khích doanh nghiệp cải tiến quy trình sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu; đặc biệt là củng cố liên kết giữa vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối để hình thành chuỗi giá trị chặt chẽ.

Từ những sản phẩm truyền thống đến các dòng nông sản chế biến hiện đại, Cát Tiên đang từng bước khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, đưa nông sản vươn xa thông qua chương trình OCOP, góp phần tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.