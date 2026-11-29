Hệ thống nước sạch nông thôn - Ảnh minh họa

Trước thực tế này, địa phương đã đăng ký đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung tại thôn Nam Ninh, dự kiến phục vụ khoảng 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng kinh phí sơ bộ 10 tỷ đồng.

Hiện Nhà máy nước Trung tâm xã đang cấp nước cho 1.486 hộ tại các thôn 1, 2, 3, 4 và 5. Đây là khu vực được UBND tỉnh công nhận là đô thị loại III. Trong khi đó, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2026 trên địa bàn xã đạt 100%.

Tuy nhiên, kết quả về nước hợp vệ sinh chưa đồng nghĩa với việc mọi hộ dân đều được tiếp cận nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Theo UBND xã, tại một số khu dân cư đồng bào dân tộc thiểu số, khả năng tiếp cận nước sạch vẫn còn hạn chế do hạ tầng chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu, trong khi nguồn lực đầu tư của địa phương còn khó khăn.

Để từng bước cải thiện tình trạng này, Cát Tiên đã đăng ký xây dựng hệ thống cấp nước sạch tập trung tại thôn Nam Ninh, thuộc khu vực Ninh Trung trước khi sắp xếp đơn vị hành chính. Công trình dự kiến phục vụ khoảng 100 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng mức đầu tư sơ bộ 10 tỷ đồng, đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Đến thời điểm báo cáo, công trình chưa được bố trí vốn. Quy mô và kinh phí chính thức sẽ được xác định trong quá trình lập dự án. Theo lộ trình dự kiến, trong năm 2027, địa phương sẽ khảo sát nguồn nước và hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2027–2028, công trình sẽ được triển khai theo kế hoạch vốn được duyệt, sau đó nghiệm thu, đưa vào vận hành và đánh giá chất lượng nước.

UBND xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, các thôn và đơn vị liên quan rà soát nhu cầu sử dụng nước của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Địa phương cũng kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng xem xét tổng hợp công trình cấp nước thôn Nam Ninh vào danh mục đầu tư giai đoạn 2026–2030, tham mưu hỗ trợ nguồn vốn và hướng dẫn triển khai theo quy định.

Việc đề xuất đầu tư hệ thống cấp nước tập trung tại Nam Ninh được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho các hộ dân còn khó khăn, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để nhu cầu này sớm trở thành công trình thực tế, việc bố trí nguồn vốn và hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư sẽ là những khâu quyết định trong thời gian tới./.